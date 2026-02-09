Resultados Examen COAR 2026: MINEDU confirma LINK y fecha para verificar puntajes de la Fase 1

El pasado domingo 8 de febrero, se realizó la prueba escrita de admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, por lo cual, muchos de los aspirantes esperan conocer pronto cuáles serán los resultados oficiales y si alcanzaron el puntaje solicitado para el sistema de estudio.

A poco de iniciarse el año escolar, programado para el próximo lunes 16 de marzo, los alumnos postulantes rindieron esta evaluación con la finalidad de obtener una de las 2650 vacantes disponibles en los 25 COAR del Perú.

Fueron más de 18 000 estudiantes en todo el país participaron en la prueba escrita del Proceso Único de Admisión 2026 y el Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado la fecha y LINK oficial para la revisión de los resultados.

Escolares postulares al proceso de admisión COAR en 2026 / FOTO: MINEDU

¿Cuándo salen los resultados del Examen COAR 2026?

De acuerdo a lo que indica el Ministerio de Educación, los resultados de la Fase I se podrán revisar el próximo martes 17 de febrero en el portal web institucional. El LINK autorizado de la plataforma es el siguiente: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/

Al pasar esta etapa, corresponde la segunda fase, la cual consiste en una entrevista personal programada entre el 21 y el 23 de febrero, en la cual se verificarán las habilidades socioemocionales de cada uno de los aspirantes.

Requisitos para proceso de admisión en COAR 2026

Para ser parte de los trámites de admisión, era necesario que el menor haya ocupado uno de los diez primeros puestos en el primer grado de secundaria, evidenciar logros destacados en concursos educativos oficiales y tener más de 15 años de edad al 31 de marzo de 2026.