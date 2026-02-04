- Hoy:
Examen COAR 2026: cuándo es la evaluación de la primera fase y dónde ver la lista de postulantes aptos
La Fase I de Evaluación del proceso de admisión COAR 2026 empezará pronto, por lo que los estudiantes se preparan para dar el primer paso en este camino.
El proceso de admisión de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026 entra en su etapa inicial y los postulantes a nivel nacional rendirán la evaluación de la primera fase este domingo 8 de febrero. Para ello, es importante tener en cuenta quiénes salieron seleccionados como aptos.
Para ver la lista de postulantes aptos para rendir la evaluación de la primera fase COAR 2026, solo debes ingresar AQUÍ. En este documento del Ministerio de Educación (Minedu) se podrá observar el local de evaluación, datos personales de los aspirantes y la sede al que se postula en este proceso.
Accede a la lista de postulantes aptos para rendir la evaluación de la primera fase.
Por otro lado, Minedu precisó que el ingreso al local de la evaluación que le corresponde a cada postulante al COAR 2026 es de 8:00 a 8:45 a. m., asimismo, es obligatorio ingresar a la sede con documento de identidad y código único de inscripción, mismo que se puede apreciar en los resultados ya mencionados.
En esta Fase I de Evaluación del proceso de admisión COAR 2026 se aplicará un examen de conocimientos de las áreas de Matemática y Comunicación. Este tendrá una duración total de 120 minutos, por lo que los estudiantes deberán distribuir el tiempo de manera adecuada con la finalidad de responder la máxima cantidad de preguntas.
Entre las indicaciones que se mencionaron para rendir esta evaluación de la primera fase de los COAR 2026, se precisa que no estará permitido el ingreso ni el uso de dispositivos digitales. Le recomendamos que antes de acudir a la evalución presencial, se informe sobre las recomendaciones del Minedu.
Cronograma del proceso de admisión COAR 2026
- Convocatoria y difusión del PUA: 12/01/2026 - 30/01/2026
- Inscripción en la plataforma de admisión: 12/01/2026 - 30/01/2026
- Publicación de la lista de postulantes aptos: 02/02/2026
- Recepción de reclamos (etapa de inscripción): 03/02/2026 - 04/02/2026
- Respuesta de reclamos (inscripción): 05/02/2026 - 06/02/2026
- Evaluación - Fase I (habilidades cognitivas): 08/02/2026
- Publicación de resultados de la Fase I: 17/02/2026
- Recepción de reclamos - Fase I: 18/02/2026
- Respuesta de reclamos - Fase I: 19/02/2026
- Evaluación - Fase II (habilidades socioemocionales y entrevista personal): 21/02/2026 - 23/02/2026
- Publicación de resultados finales: 02/03/2026
- Recepción de reclamos - resultados finales: 03/03/2026
- Respuesta de reclamos - resultados finales: 04/03/2026
- Confirmación de vacantes: 03/03/2026 - 07/03/2026
- Proceso de matrícula de los estudiantes al COAR: 03/03/2026 - 31/03/2026
