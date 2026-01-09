COAR 2026: ¿se confirmó cuándo inician las inscripciones para el proceso de admisión?

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que el año escolar comenzará el lunes 16 de marzo en todas las instituciones educativas públicas del país, incluyendo los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). En tanto, se espera que en las siguientes semanas comience el Proceso Único de Admisión (PUA).

¿Cuándo comienza el proceso de admisión COAR 2026?

El primer paso del Proceso Único de Admisión COAR 2026 es la inscripción virtual de los estudiantes que cumplan con los requisitos que se solicitan. En la plataforma oficial del Minedu se ha anunciado que próximamente comenzarán las inscripciones, por lo que se estima que tendrá fecha para este mes de enero.

Se espera que el proceso de admisión 2026 para los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) inicie sus inscripciones gratuitas en enero. Posteriormente, se continuará con las siguientes fases y evaluaciones de conocimientos, así como de aptitudes de los postulantes con habilidades sobresalientes y alto desempeño académico.

Proceso Único de Admisión COAR 2026: cronograma

Basándose en años anteriores, la etapa de inscripción suele comenzar a principios de enero y la publicación de las vacantes finales en marzo, previo al inicio del año escolar 2026. Revisa cuáles son las etapas:

Inscripción en plataforma PUA: Enero 2026.

Publicación de lista de postulantes aptos: Febrero 2026.

Recepción y respuesta de reclamos (inscripción): Febrero 2026.

Evaluación Fase I: Febrero 2026.

Publicación de resultados de Fase I: Febrero - marzo 2026.

Evaluación Fase II: Febrero - marzo 2026.

Publicación de resultados finales: Marzo 2026.

Asignación y confirmación de vacantes: Marzo 2026.

¿Cuáles son los requisitos para postular a los COAR?

El Proceso Único de Admisión 2026 evaluará a los postulantes que hayan culminado satisfactoriamente el 1.er y 2.° grado de secundaria en una institución educativa pública de Educación Básica Regular (EBR) y que se encuentren en situación de promovido de grado y apto para iniciar el 3.° grado de secundaria.

Además, el estudiante debe haber ocupado uno de los 10 primeros puestos en 1.er o 2.° grado de secundaria o ser ganador de alguno de los concursos educativos convocados o reconocidos por el Minedu, en las etapas UGEL, regional o nacional.

Otro requisito es tener nacionalidad peruana o, si es de nacionalidad extranjera, contar con los documentos que se soliciten, asimismo, tener máximo 15 años de edad cumplidos hasta el 31 de marzo de 2026 y contar con la autorización escrita del padre o madre de familia, o tutor o apoderado legal.