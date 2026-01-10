Matrícula escolar digital 2026 en colegios públicos: ¿Hasta cuándo está habilitada la modalidad, según Minedu?

En aproximadamente dos meses iniciará un nuevo año escolar, por lo cual los padres de familia ya se alistan para la compra de útiles, uniformes, y ante todo, fijarse en lo que será el proceso de matrícula. En este contexto, es necesario tener en cuenta los plazos que brinda el Ministerio de Educación (MINEDU) para realizarla.

En este contexto, se conoce que la entidad ha adicionado a su gestión la modalidad de la Matrícula Digital para el año lectivo 2026, un sistema que está dirigido exclusivamente a las instituciones educativas públicas.

La inscripción puede hacerse a través de cualquier computadora, tablet o celular conectado a Internet, con una cuenta generada antes del inicio del trámite por parte del padre de familia o responsable del estudiante. Conoce más respecto a esta mecanismo en las siguientes líneas.

¿Hasta cuándo está disponible la Matrícula Digital 2026?

La Matrícula Digital se acabará el próximo 6 de marzo para todos los estudiantes de colegios públicos, ya que el 16 del mismo mes, inician oficialmente las clases, según el calendario oficializado.

En esta modalidad es clave saber que solo se realizará a través la plataforma virtual autorizada del MINEDU y se implementará en seis regiones del país, especificando que están incluidas aquí 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), de Lima Metropolitana y el Callao.

¿Quiénes pueden acceder a la Matrícula Digital 2026?

Este proceso virtual únicamente está dirigido a aquellos alumnos que están entrando por primera vez al sistema educativo peruano o que han solicitado el traslado a otro centro educativo no privado.

¿Qué colegios ingresan en la modalidad de Matrícula Digital 2026?

Si quieres enterarte de cuáles son las instituciones educativas en las que se pueden aplicar a la Matrícula Digital, es necesario ingresar a este LINK y verificar: https://matriculadigital.pe/region/