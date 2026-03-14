- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs Alianza Lima
- Universitario vs UTC
- Real Madrid vs Elche
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
CONFIRMADO | Corte de agua este 15 de marzo en 8 distritos de Lima: ¿Tu zona será afectada?
Sedapal anunció que este fin de semana habrá suspensión del servicio de agua potable hasta por 6 horas en algunas zonas de Lima.
¡Lo último! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha publicado nueva información en relación a un corte de agua programado para este domingo 15 de marzo de 2026. Varias zonas serán afectadas y AQUÍ podrás comprobar si estás incluido.
PUEDES VER: ¡Lima sin luz por hasta 10 horas! Conoce qué distritos se verán afectados este sábado 14 de marzo
A través de su canal de difusión, la entidad encargada de la distribución del recurso, confirmó oficialmente que 8 distritos de la capital no contarán con el suministro por aproximadamente 6 horas durante este fin de semana, además agregó que todo se debe a labores de mantenimiento.
Con la finalidad de brindar un mejor servicio al cliente, Sedapal realiza este tipo de suspensiones periódicamente, ya que en muchas ocasiones son necesarias para evitar problemas a futuro con el acceso a este servicio básico que se utiliza en el día a día.
No habrá agua en 8 distritos de Lima / FOTO: Sedapal
Corte de agua este 15 de marzo
San Juan de Lurigancho
- Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
- Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.
Chorrillos
- Zonas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.
- Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.
Santiago de Surco
- Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.
- Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.
- Sector 182.
En Santa Anita y La Molina
- Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.
- Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
- Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.
Ate / San Luis y San Borja
- Áreas afectadas de Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.
- Zonas sin agua en San Luis - San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.
- Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.
Recomendaciones para un corte de agua programado
- Llena baldes y botellas antes de que empiece el corte.
- Guarda agua potable solo para beber y cocinar.
- Reduce el uso del baño si el tanque no se puede recargar.
- Lava lo necesario antes (platos o ropa urgente).
- Mantén recipientes tapados para evitar contaminación.
- Usa gel antibacterial para ahorrar agua al lavarte las manos.
- Ten toallas húmedas para limpieza rápida.
- Aprovecha para hacer actividades sin agua.
- Cierra bien las llaves para evitar fugas cuando regrese el agua.
- Hierve o revisa el agua al volver si el servicio tarda mucho en restablecerse.
- 1
RESULTADOS Examen de Admisión UNMSM 2026-II: revisa lista de ingresantes y puntajes de HOY, 14 de marzo
- 2
¿A partir de qué edad ya NO es obligatorio votar? Verifica el límite de años para las Elecciones Generales 2026
- 3
Sedapal confirma corte de agua MASIVO del 12 al 18 de marzo: vecinos de Lima no tendrán servicio por 6 días consecutivos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90