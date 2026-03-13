¡Malas noticias! Ciudadanos de 8 distritos de Lima no podrán seguir con sus actividades habituales luego del anuncio de un nuevo corte de agua programado para este sábado 14 de marzo. Los vecinos y vecinas de las zonas afectadas han sido advertidos con la finalidad de que tomen sus precauciones.

Desde las primeras horas de la mañana, todos los individuos que vivan en los alrededores de los distritos de Chorrillos, Surco, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina, Ate, San Luis y San Borja, tendrán que comenzar a utilizar sus reservas a falta del suministro.

Corte de agua será este 14 de marzo en varios distritos de Lima / FOTO: Sedapal

De acuerdo a lo que se señala en el canal de difusión de WhatsApp que registra Sedapal, la suspensión del servicio de agua durará hasta por 12 horas en varios sectores de la capital. Conoce AQUÍ más detalles sobre los puntos específicos que han sido considerados.

Corte de agua este 14 de marzo

Surco (Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Zonas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Sector 182.

Chorrillos (Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Zonas entre los sectores 91, 92 y 97.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

San Juan de Lurigancho (Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Santa Anita y La Molina (Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.

Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Ate / San Luis y San Borja (Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.)

Zonas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

Zonas sin agua en San Luis - San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

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