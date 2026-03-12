El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un corte programado del servicio de agua potable para este viernes 13 de marzo en algunos sectores de la capital. La entidad explicó que la suspensión temporal del suministro se realizará con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento. Conoce AQUÍ cuáles son los distritos afectados y horarios.

Corte de agua en Los Olivos

El sector 83 del distrito de Los Olivos no contará con el servicio de agua potable, en un horario establecido de 12.00 m. a 8.00 p. m.. Revisa las zonas afectadas:

APV America

APV La Esperanza

APV Los Olivos,

APV Resid. Los Olivos

APV Suiza Peruana

Asoc. Viv. Los Tulipanes

Asoc. Parques de Villa Sol

Urb. Parques de Villa Sol

Urb. Peregrinos del Señor

Urb. El Tumbo

Urb. Villa del Norte

Urb. Villa Sol II, III y IV etapa

Urb. Villa Sol IV etapa 12a

Programa de Viv. Los Olivos.

Corte de agua en La Molina y Santa Anita

Los sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172 (Santa Anita) y todo el distrito de La Molina no tendrán suministro debido a baja presión de agua. El horario de corte será de 10.30 a. m. a 4.30 p. m.

La Molina: Todo el distrito.

Santa Anita: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Conoce los sectores de Lima que no tendrán agua este 13 de marzo, según Sedapal.

Corte de agua en Ate, San Luis y San Borja

Este viernes 13 de marzo, los sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181 (Ate) y el sector 3 (San Luis y San Borja), no contarán con el servicio de agua, desde 10.30 a. m. a 4.30 p. m.

Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Círcunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

San Luis - San Borja: Area comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis

Corte de agua en Chorrillos y Surco

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en lo sectores 91, 92 y 97 (Chorrillos) y sectores 87, 89,296, 297, 298 y 299 (Santiago de Surco). El horario de corte será de 10.30 a. m. a 4.30 p. m.

Chorrillos: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Santiago de Surco: Area comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur."

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Debido a la baja presión de agua, Sedapal suspenderá el servicio de agua potable, desde las 10.30 a. m. a 4.30 p. m.. Revisa las zonas afectadas: