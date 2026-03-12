- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Copa Libertadores
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Corte de agua este viernes 13 de marzo: Sedapal confirma horarios y distritos que no contarán con el servicio
La suspensión del servicio de Sedapal se llevará a cabo en los distritos de Los Olivos, La Molina y Santa Anita, entre otros. Conoce la lista completa AQUÍ.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un corte programado del servicio de agua potable para este viernes 13 de marzo en algunos sectores de la capital. La entidad explicó que la suspensión temporal del suministro se realizará con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento. Conoce AQUÍ cuáles son los distritos afectados y horarios.
PUEDES VER: El viernes 13 de marzo es FERIADO no laborable: conoce quiénes descansan y qué se celebra, según El Peruano
Corte de agua en Los Olivos
El sector 83 del distrito de Los Olivos no contará con el servicio de agua potable, en un horario establecido de 12.00 m. a 8.00 p. m.. Revisa las zonas afectadas:
- APV America
- APV La Esperanza
- APV Los Olivos,
- APV Resid. Los Olivos
- APV Suiza Peruana
- Asoc. Viv. Los Tulipanes
- Asoc. Parques de Villa Sol
- Urb. Parques de Villa Sol
- Urb. Peregrinos del Señor
- Urb. El Tumbo
- Urb. Villa del Norte
- Urb. Villa Sol II, III y IV etapa
- Urb. Villa Sol IV etapa 12a
- Programa de Viv. Los Olivos.
Corte de agua en La Molina y Santa Anita
Los sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172 (Santa Anita) y todo el distrito de La Molina no tendrán suministro debido a baja presión de agua. El horario de corte será de 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
- La Molina: Todo el distrito.
- Santa Anita: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
Conoce los sectores de Lima que no tendrán agua este 13 de marzo, según Sedapal.
Corte de agua en Ate, San Luis y San Borja
Este viernes 13 de marzo, los sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181 (Ate) y el sector 3 (San Luis y San Borja), no contarán con el servicio de agua, desde 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
- Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Círcunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.
- San Luis - San Borja: Area comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis
Corte de agua en Chorrillos y Surco
Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en lo sectores 91, 92 y 97 (Chorrillos) y sectores 87, 89,296, 297, 298 y 299 (Santiago de Surco). El horario de corte será de 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
- Chorrillos: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.
- Santiago de Surco: Area comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur."
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
Debido a la baja presión de agua, Sedapal suspenderá el servicio de agua potable, desde las 10.30 a. m. a 4.30 p. m.. Revisa las zonas afectadas:
- Av. 9 de octubre
- Av. Próceres de la Independencia
- Av. Tusilagos Este
- Av. Flores de Primavera
- Av. Los Jardines Oeste
- Av. Los Postes Este
- Av. Basadre Este
- Urb. Zarate
- Urb. Caja de Agua
- Urb. Chacarilla Otero
- Coop. Las Flores
- Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos
- Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona 1
- Urb. San Gabriel
- 1
Sedapal confirma corte de agua MASIVO del 12 al 18 de marzo: vecinos de Lima no tendrán servicio por 6 días consecutivos
- 2
¿A partir de qué edad ya NO es obligatorio votar? Verifica el límite de años para las Elecciones Generales 2026
- 3
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90