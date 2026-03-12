0

Gobierno emite comunicado de ÚLTIMO HORA sobre la situación REAL del abastecimiento de combustible

Ante la actual situación que atraviesa el país debido a la crisis de gas natural, el MINEM compartió un importante comunicado para la ciudadanía peruana.

Angie De La Cruz
El Ministerio de Energía y Minas precisa más detalles sobre la situación de crisis de gas natural.
El Ministerio de Energía y Minas precisa más detalles sobre la situación de crisis de gas natural. | Composición: Líbero/ GLR
La población en Perú espera que la crisis en el suministro de gas natural cese pronto, puesto que ha generado desabastecimiento de GNV, aumento del precio del gas doméstico y que el Gobierno peruano tome diversas medidas al respecto. En medio de este panorama, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió un comunicado respecto a la situación real de la problemática.

MINEM informa situación actual del suministro de gas natural.

Información en desarrollo…

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

