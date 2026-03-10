¿Habrá sanción para colegios que NO realicen clases virtuales en medio de emergencia energética? Esto dice MINEDU

Ahora que nos encontramos en medio de una fuerte crisis energética en el país a raíz de la ruptura en la cadena logística de suministro de gas natural y GLP, hay muchas disposiciones que se han ido ejecutando en el Perú para evitar que la situación empeore hasta que se pueda restablecer el suministro.

Entre estas medidas que se generaron a causa de la deflagración en la infraestructura de transporte de Camisea en Cusco, se encuentra la normativa que señalaba priorizar las clases virtuales en los centros educativos particulares, los cuales ya iniciaron su ciclo escolar desde el pasado 2 de marzo.

Hace unos días, el Ministerio de Trabajo (MINEDU) dio a conocer que, en modo de respaldo ante la contingencia provocada por la escasez de gas natural, se retornaría a la educación remota hasta el próximo 14 de marzo. No obstante, el último lunes 9 del mes en curso, autorizó nuevas acciones a adoptar.

MINEDU confirma si habrá consecuencias para colegios que no adopten clases virtuales

¿MINEUDU sancionará a colegios que no dicten clases remotas?

De acuerdo a lo que indicó el ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, los colegios privados no recibirán algún tipo de penalidad por decidir volver a las clases en aulas, por lo que podrán seguir con normalidad en modalidad presencial.

"No hay ninguna medida punitiva que van a sancionar. No se va a multar, no hay nada de eso, eso no va a ocurrir", señaló Erfurt Castillo al hablar de lo que pasará con estas escuelas particulares.

¿Colegios públicos también tendrán clases virtuales?

La medida tomada para reducir la movilidad, ante la presión sobre la demanda energética no aplicará para las escuelas públicas, ya que, como se sabe, estas instituciones todavía iniciarán el año escolar 2026 el lunes 16 de marzo.

Calendario escolar MINEDU