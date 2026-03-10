¡Precio del pasaje sube tras crisis energética! Sector de transporte público toma radical decisión por falta de suministro

El alza de precios en los pasajes del transporte público ha confirmado que la crisis por falta del suministro de gas, cada día se intensifica más. Desde el pasado 1 de marzo, el Perú entero sufrió las consecuencias de la interrupción presentada en el sistema de transporte de líquidos de gas natural del proyecto Camisea, causando la escasez del recurso.

De acuerdo a lo que se sabe, esta emergencia durará aún hasta el próximo sábado 14 de marzo, por lo que la preocupación ha invadido a los taxistas y conductores que dependen del gas natural vehicular (GNV) para poder hacer andar sus transportes y salir a trabajar.

Bajo este contexto, los problemas que se han generado en el abastecimiento de combustible, han desencadenado que los conductores de buses del sector de transporte público suban el costo de todos los pasajes en hasta s/.0.50. El hecho genera un cambio en presupuesto de los pasajeros.

Empresas comunican incremento de precio en pasajes

Por el momento, la empresa de buses Trans Lima confirmó un aumento de S/0,50 en la tarifa del pasaje por la crisis del GNV en el Perú. Asimismo, la empresa Vipusa anunció que debido al incremento del precio del combustible y a crisis por inseguridad, la tarifa se elevará S/0,50.

Por otro lado, RPP estuvo este lunes 9 de marzo en el paradero de Acho, en el que certificaron que los buses de las empresas El Rápido, Pegaso Express y los también conocidos como 'Chinos' subieron s/.0.50 más los pasajes.