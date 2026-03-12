- Hoy:
ALERTA MÁXIMA en Walmart de West Rome: fugitivo buscado es capturado tras intentar ROBAR en la tienda
Un hombre con orden de captura fue arrestado tras intentar robar mercancía en un Walmart de West Rome. La policía descubrió que era un fugitivo buscado.
Un fugitivo buscado fue arrestado después de intentar cometer un robo en Walmart dentro de una tienda ubicada en West Rome, Georgia, lo que generó una rápida intervención de la policía local. El sospechoso fue descubierto por empleados del establecimiento cuando intentaba salir sin pagar varios artículos.
Tras la alerta de los trabajadores del establecimiento, los agentes acudieron al lugar y verificaron la identidad del sospechoso. Durante el procedimiento confirmaron que tenía una orden de captura pendiente, por lo que fue arrestado de inmediato y puesto bajo custodia policial.
Intento de robo terminó con un arresto inesperado
De acuerdo con los reportes policiales, el hombre intentó abandonar el establecimiento sin pagar mercancía valorada en aproximadamente US$42,89. El personal del comercio logró detenerlo y reportó el robo en tienda a la policía de West Rome.
Fugitivo buscado fue arrestado tras intentar robar mercancía en un Walmart de West Rome.
Tras revisar su identidad, los agentes descubrieron que el sospechoso, identificado como William Dewayn Vessell, de 42 años, figuraba como fugitivo de la justicia debido a una orden de arresto activa en el estado de Alabama.
Los cargos que enfrenta el sospechoso
Luego del incidente, el hombre fue trasladado a la cárcel del condado, donde ahora enfrenta varios cargos relacionados con el robo en Walmart, además de la acusación por ser fugitivo buscado por las autoridades.
Las autoridades también indicaron que el sospechoso había sido previamente advertido de no ingresar al establecimiento. Por esta razón, además del hurto, podría enfrentar cargos adicionales por invasión criminal o violación de propiedad privada.
