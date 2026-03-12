MÁXIMO PELIGRO para inmigrantes y jóvenes en EE. UU.: no registrarse en esta lista oficial podría costarte multas, CÁRCEL y la ciudadanía

En Estados Unidos, la ley federal exige que todos los hombres que cumplen dieciocho años se registren en el Sistema de Servicio Selectivo, una base de datos oficial que el gobierno podría utilizar en caso de una emergencia nacional que requiera ampliar las fuerzas armadas. Este registro es obligatorio y forma parte de las normas federales vigentes desde hace décadas.

No cumplir con este requisito puede traer consecuencias importantes. Las autoridades advierten que no registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo EE. UU. puede afectar el acceso a empleos federales, ayudas del gobierno e incluso complicar el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en el caso de inmigrantes.

Quiénes deben registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo

El registro es obligatorio para todos los hombres entre dieciocho y 25 años que vivan en Estados Unidos. Esto incluye a ciudadanos estadounidenses, personas con doble nacionalidad, inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, incluso si residen temporalmente en el país.

No registrarse en una lista oficial clave puede provocar multas, cárcel y afectar la ciudadanía en EE. UU.

También deben registrarse los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero. En 2026, por ejemplo, los hombres nacidos en 2008 deberán completar el trámite al cumplir los dieciocho años, aunque la ley permite registrarse hasta los 25 si no se hizo anteriormente.

Dónde registrarse y qué pasa si no lo haces

El trámite se realiza en el sitio web oficial del Selective Service System, donde se deben proporcionar datos básicos como nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y número de Seguro Social. El proceso suele tomar solo unos minutos y es gratuito.

Las consecuencias de no registrarse pueden ser severas. La ley contempla multas de hasta 250.000 dólares y hasta cinco años de prisión, además de restricciones para obtener empleos federales, ayudas económicas del gobierno o completar trámites migratorios como la ciudadanía.

Las autoridades también aclaran que registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo no significa que la persona será reclutada automáticamente. En caso de que el gobierno decida activar un reclutamiento, se realizaría un proceso adicional que incluiría una lotería nacional para seleccionar a los posibles convocados.