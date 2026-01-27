- Hoy:
¡ATENCIÓN! ¿Buscas empleo? Estos son los 10 trabajos con MEJOR SUELDO en EE. UU. este 2026
Presentamos los 10 trabajos mejor pagados para 2026 en EE. UU., con detalles sobre salarios promedio, proyecciones de crecimiento y disponibilidad de empleo, según datos de Indeed.
Tomando en cuenta cómo el mercado laboral 2026 está en constante movimiento, muchas empresas en Estados Unidos han aumentado sus escalas de salario anual para retener talento en sectores clave como salud, tecnología y finanzas. Esto hace que ciertos empleos destaquen por sus ingresos y oportunidades de crecimiento.
Por ello, presentamos los 10 trabajos mejor pagados 2026 en EE. UU., indicando cuánto se gana en promedio por cada puesto y cuáles son las tendencias de crecimiento y disponibilidad de ofertas de empleo. La lista está basada en datos de Indeed, que analiza vacantes actuales y proyecciones de movilidad laboral.
Los 10 trabajos mejor pagados en EE. UU. 2026
1. Terapeuta ocupacional
- Salario promedio: US$105,000 al año
- Crecimiento salarial: 6%
- Ofertas de empleo: 13%
2. Consejero profesional autorizado
- Salario promedio: US$107,000 al año
- Crecimiento salarial: 33%
- Ofertas de empleo: -17%
3. Patólogo del lenguaje del habla
- Salario promedio: US$110,000 al año
- Crecimiento salarial: 14%
- Ofertas de empleo: 11%
4. Fisioterapeuta
- Salario promedio: US$111,000 al año
- Crecimiento salarial: 8%
- Ofertas de empleo: 0%
5. Radioterapeuta
- Salario promedio: US$115,000 al año
- Crecimiento salarial: 26%
- Ofertas de empleo: 8%
6. Científico de datos
- Salario promedio: US$115,000 al año
- Crecimiento salarial: -3%
- Ofertas de empleo: 15%
7. Trabajador social clínico con licencia
- Salario promedio: US$120,000 al año
- Crecimiento salarial: 20%
- Ofertas de empleo: -32%
8. Técnico cardiaco
- Salario promedio: US$137,907 al año
- Crecimiento salarial: 34%
- Ofertas de empleo: 34%
9. Enfermera practicante
- Salario promedio: US$143,000 al año
- Crecimiento salarial: 10%
- Ofertas de empleo: -2%
10. Conductor de camión propietario/operador
- Salario promedio: US$143,000 al año
- Crecimiento salarial: -5%
- Ofertas de empleo: 39%
