0

¡ATENCIÓN! ¿Buscas empleo? Estos son los 10 trabajos con MEJOR SUELDO en EE. UU. este 2026

Presentamos los 10 trabajos mejor pagados para 2026 en EE. UU., con detalles sobre salarios promedio, proyecciones de crecimiento y disponibilidad de empleo, según datos de Indeed.

Gabriela Zevallos
Los 10 empleos mejor pagados en EE. UU.
Los 10 empleos mejor pagados en EE. UU. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Tomando en cuenta cómo el mercado laboral 2026 está en constante movimiento, muchas empresas en Estados Unidos han aumentado sus escalas de salario anual para retener talento en sectores clave como salud, tecnología y finanzas. Esto hace que ciertos empleos destaquen por sus ingresos y oportunidades de crecimiento.

La zona del tiroteo ha sido acordonada y muchas familias latinas están horrorizadas.

PUEDES VER: ¡TERROR en California! Federal dispara contra salvadoreño acusado de ilegal y de tráfico de personas en Willowbrook

Por ello, presentamos los 10 trabajos mejor pagados 2026 en EE. UU., indicando cuánto se gana en promedio por cada puesto y cuáles son las tendencias de crecimiento y disponibilidad de ofertas de empleo. La lista está basada en datos de Indeed, que analiza vacantes actuales y proyecciones de movilidad laboral.

Los 10 trabajos mejor pagados en EE. UU. 2026

1. Terapeuta ocupacional

  • Salario promedio: US$105,000 al año
  • Crecimiento salarial: 6%
  • Ofertas de empleo: 13%
Trabajos mejor pagados EE. UU.

Los 10 empleos mejor pagados en EE. UU.

2. Consejero profesional autorizado

  • Salario promedio: US$107,000 al año
  • Crecimiento salarial: 33%
  • Ofertas de empleo: -17%

3. Patólogo del lenguaje del habla

  • Salario promedio: US$110,000 al año
  • Crecimiento salarial: 14%
  • Ofertas de empleo: 11%

4. Fisioterapeuta

  • Salario promedio: US$111,000 al año
  • Crecimiento salarial: 8%
  • Ofertas de empleo: 0%

5. Radioterapeuta

  • Salario promedio: US$115,000 al año
  • Crecimiento salarial: 26%
  • Ofertas de empleo: 8%

6. Científico de datos

  • Salario promedio: US$115,000 al año
  • Crecimiento salarial: -3%
  • Ofertas de empleo: 15%

7. Trabajador social clínico con licencia

  • Salario promedio: US$120,000 al año
  • Crecimiento salarial: 20%
  • Ofertas de empleo: -32%

8. Técnico cardiaco

  • Salario promedio: US$137,907 al año
  • Crecimiento salarial: 34%
  • Ofertas de empleo: 34%

9. Enfermera practicante

  • Salario promedio: US$143,000 al año
  • Crecimiento salarial: 10%
  • Ofertas de empleo: -2%

10. Conductor de camión propietario/operador

  • Salario promedio: US$143,000 al año
  • Crecimiento salarial: -5%
  • Ofertas de empleo: 39%
Lo más visto

  1. ¡TERROR en California! Federal dispara contra salvadoreño acusado de ilegal y de tráfico de personas en Willowbrook

  2. ALERTA con la policía antiinmigración de Trump: así funciona el ICE y qué está haciendo con los inmigrantes en EE. UU.

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano