¡Mucha atención! Debido a las preocupantes y persistentes nevadas que están impactando la región y ocasionado interrupciones en los servicios locales, Walmart impactó a sus clientes al anunciar el cierre de varias de sus tiendas en estos próximos días. ¿Cuáles serán los establecimientos que no atenderán y cuándo serán reabiertos?

Tormenta de nieve en EE. UU.: Walmart anuncia el cierre de sus sucursales por este motivo

'wjactv.com' y otros portales internacionales informaron recientemente que las sucursales ubicadas en Johnstown y Somerset, en Estados Unidos, cerraron sus puertas a las 4 p. m. del domingo 25 de enero, mientras que la tienda de Ebensburg lo hizo a las 3 p. m. Esta medida se dio para garantizar la seguridad de los clientes y empleados ante las adversas condiciones climáticas.

Asimismo, otros medios no dudaron en compartir el último comunicado del gigante minorista, donde se hace referencia al clima severo, los horarios y cierres de las tiendas en el país americano.

"Ante el impacto de la tormenta invernal Fern en nuestras comunidades locales, nuestra prioridad es servir a las comunidades de todo el país, considerando la seguridad de nuestros empleados, vecinos y clientes", se lee en el mensaje de Walmart con respecto a las últimas tormentas de nieve y cambios.

Cabe precisar que, desde este último domingo, ya se habían registrado 341 tiendas y clubes Walmart cerrados en EE. UU. Asimismo, se reportaron tiendas cerradas en algunos estados estadounidenses, tales como en Texas, Ohio, Pensilvania, Arkansas, Tennessee, Luisiana, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur y más.

¿Hasta cuándo está vigente la alerta y el cierre de tiendas?

Es importante saber que los clientes puedan conocer en tiempo real cómo va la situación y el cierre de tiendas, todo ello mediante el sitio web de la empresa americana.

En tanto, es bueno señalar que, en Nueva York, esta advertencia de tormenta invernal seguirá vigente hasta el lunes 26 de enero por la noche. La alerta se compartió en diversos estados y ciudades: Oneida, Yates, Seneca, Cayuga, Onondaga, Steuben, Schuyler, Chemung, Tompkins, Madison, Cortland, Chenango, Otsego, Tioga, Broome, Delaware y Sullivan.

Para hoy también se pide tomar precauciones con respecto a los vientos del noroeste a 35 mph, lo que podría provocar amontonamientos de nieve que traerían consecuencias en la vsibilidad.