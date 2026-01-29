ESCÁNDALO en Costco: clientes descontentos demandan al minorista por publicidad engañosa de su POLLO ROSTIZADO de $4.99

Clientes de Costco en Estados Unidos han presentado una demanda colectiva contra el minorista mayorista, alegando que su famoso pollo rostizado Kirkland Signature, vendido por 4.99 dólares, contiene conservantes a pesar de ser publicitado como sin conservantes. La acción legal busca representar a todos los compradores afectados y cuestiona las prácticas de etiquetado de uno de los productos más populares de la cadena.

Clientes acusan a Costco de publicidad engañosa por su pollo rostizado

La demanda, presentada el 22 de enero ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, fue obtenida por USA Today. Según el documento, el pollo sazonado de Costco contiene fosfato de sodio y carragenina, dos aditivos que, aunque son considerados seguros por la FDA, cumplen funciones específicas en los alimentos, como mantener la humedad, espesar y estabilizar el producto.

Las demandantes, Bianca Johnston y Anatasia Chernov, compraron el pollo en tiendas de Victorville en 2024 y de San Marcos en 2025, confiando en que estaba libre de conservantes debido a los letreros visibles en las tiendas. La demanda sostiene que, al no recibir información veraz, los consumidores no pueden tomar decisiones informadas ni comparar precios con otros productos similares en el mercado.

Costco respondió a USA Today que había eliminado las menciones de "sin conservantes" tanto en las tiendas como en su plataforma en línea para "mantener la coherencia entre el etiquetado de nuestros pollos rostizados y los carteles en nuestros almacenes y presentaciones en línea".

Implicaciones legales y riesgos para la salud del consumidor

El caso acusa a Costco de violar las leyes de protección al consumidor en California y Washington, donde tiene su sede, y busca establecer una demanda colectiva a nivel nacional. Los carteles incluidos en la demanda muestran que el pollo se promocionaba como de grado A del USDA y libre de colorantes, conservantes y sabores artificiales.

Aunque el fosfato de sodio y la carragenina son aditivos legales, algunos estudios los han relacionado con problemas renales, cardiovasculares e inflamación digestiva cuando se consumen en exceso. Expertos en retail señalan que el pollo de Costco se vende a un precio inferior a $5 como parte de una estrategia de producto gancho, diseñada para atraer clientes y fomentar compras adicionales dentro de la tienda.

La demanda subraya que la publicidad engañosa no solo afecta la salud y las preferencias de los consumidores, sino que también representa un perjuicio económico, ya que muchos compradores eligen este pollo creyendo que está libre de aditivos.