¡Aviso importante! Recientemente, las autoridades de Misisipi confirmaron que una adulta mayor que había sido reportada como desaparecida fue encontrada en un Walmart de la zona, Estados Unidos. Se informó que la mujer se encuentra en buen estado de salud. ¿De quién se trata y qué se sabe al respecto?

Walmart: esta es la situación en la que se encontró a adulta mayor reportada como desaparecida

Según los reportes de 'Wlox', la mujer de 87 años, identificada como Annie Stokes, había generado gran preocupación entre sus familiares y la comunidad, esto luego de.ser reportada como desaparecida por la Oficina de Investigaciones de Misisipi. En los informes policiales recientes, se conoció que se pudo dar con su paradero debido a su localización en el establecimiento comercial de Walmart.

Ello trajo alivio a sus seres queridos, quienes agradecieron la atención y el apoyo recibido durante su búsqueda. No obstante, las circunstancias de su desaparición y el tiempo que pasó fuera de su hogar aún están siendo en investigación por las autoridades locales. Se confirmó que su estado de salud es estable y no sufrió ningún daño.

La adulta mayor fue hallada sana y salva en la tienda de Misisipi, quien había sido vista por última vez el 20 de enero en el condado de Jackson. Su ubicación se dio este lunes 26 de enero en la tienda de Pascagoula.

¿Qué dijo su nieta sobre Annie Stokes?

En medio de este contexto, su nieta, Sharniqua Hunter, confirmó la noticia de su hallazgo a la prensa y precisó que Stokes se encontraba bien y lucía feliz.

Hunter aprovechó la ocasión para agradecer al jefe de policía de Moss Point, así como a la comunidad de Pascagoula y a todos los ciudadanos que colaboraron en la búsqueda de su abuela.