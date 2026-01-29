Recientemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, a través de su cuenta de Facebook, compartió más detalles sobre el arresto de un hombre de Albany. Rontavious Grant, de 26 años, fue arrestado el 29 de enero, esto luego de la respuesta de los agentes policiales a un reporte de disparos en las cercanías de un Walmart ubicado en Ledo Road, en el mencionado condado. ¿Qué se sabe del caso?

Walmart: arrestan a hombre de 26 años tras alarmante llamada de disparos

'walb.com' y otros portales internacionales informaron que la noche del último miércoles, agentes del orden respondieron a múltiples disparos reportados en la parte trasera de un Walmart, situado en 2825 Ledo Road. En el lugar, los oficiales observaron dos vehículos y varias personas en un campo cercano. Uno de los autos se dio a la fuga a gran velocidad, lo que originó una persecución.

Las autoridades informaron que el vehículo cruzó de Lee a Dougherty antes de que los agentes lo perdieran de vista. La verificación de la matrícula reveló que el conductor era Rontavious Grant, residente de Albany. En ese momento, el equipo del Departamento del Sheriff del Condado de Lee, que realizaba un entrenamiento en la zona, no dudó en unirse a la búsqueda de los implicados.

Testigos presenciales indicaron a los investigadores que vieron a un hombre vestido de negro disparar un arma tipo AR antes de la llegada de la policía loca. Gracias a ello, y a las pruebas recolectadas, Grant fue localizado y arrestado en su lugar de trabajo en Albany, donde intentó resistirse a la detención.

Asimismo, su auto fue hallado en los Apartamentos Quinn Court y posteriormente remolcado al depósito municipal. Durante una orden de registro de hoy, 29 de enero, los investigadores encontraron una bala calibre .223 sin usar, que coincidía con un casquillo recuperado en la escena del tiroteo, lo que establece una conexión crucial entre el vehículo y el incidente. No se reportaron heridos en el tiroteo.

¿Qué cargos enfrenta Grant?

Las autoridades y los medios en mención señalaron que Grant se encuentra actualmente bajo la acusación de cuatro delitos, que incluyen conducta imprudente, intentar eludir a un agente del orden público, obstrucción de la labor policial y conducir sin seguro.

Además, se confirmó que el individuo ha sido recluido en la cárcel del condado de Lee. La investigación todavía sigue en curso.