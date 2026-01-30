GRAN PELIGRO en un Walmart de Clayton: conductor atrapado tras persecución termina en ACCIDENTE E INCENDIO en la US 70

Un incidente de alto riesgo se registró el jueves por la tarde en Clayton, cuando un hombre buscado protagonizó una peligrosa huida que incluyó una persecución policial, un choque y el incendio de un vehículo en la carretera US-70. Según CBS 17, el suceso comenzó alrededor de las 12:30 p. m. en el estacionamiento del Walmart ubicado en 805 Town Centre Blvd.

Un accidente de auto ocurrió en la US 70 en dirección oeste.

Conductor huye de Walmart en Clayton y termina atrapado tras persecución, choque e incendio en la US 70

De acuerdo con CBS 17, oficiales del Departamento de Policía de Clayton se acercaron a un Chevrolet Impala 2013 con dos ocupantes en el estacionamiento del Walmart. La policía había confirmado que uno de los ocupantes tenía órdenes de arresto activas y era buscado por las autoridades.

Los agentes intentaron interactuar con el conductor, pero este proporcionó un nombre falso y se negó a salir del vehículo, lo que dio inicio a una persecución por las calles de Clayton. CBS 17 reporta que, "después de una breve persecución, el conductor perdió el control y chocó contra un árbol" al girar hacia Clayton Boulevard en dirección oeste.

Tras el choque en la US-70, el conductor abandonó el auto y se internó en un bosque cercano, mientras que una pasajera permaneció dentro del vehículo, que rápidamente se incendió. Los departamentos de bomberos de Clayton y Garner acudieron al lugar y lograron apagar las llamas, mientras que los carriles en dirección oeste de la US-70 permanecieron cerrados temporalmente debido al accidente y al incendio.

Detención del fugitivo

La policía de Clayton continuó la búsqueda a pie a través del bosque entre la US-70 y Garner Road, cerca del campo de golf Pine Hollow. Finalmente, según CBS 17, "el conductor fue localizado y detenido por oficiales de Clayton el jueves por la tarde en un campo cerca de la propiedad de North Carolina State Agriculture".

El detenido fue identificado como Tyshawn Lamar Satterwhite, de 22 años y residente de Raleigh. Además de las órdenes de arresto pendientes en los condados de New Hanover, Franklin y Nash, enfrenta múltiples cargos presentados por la Policía de Clayton. La investigación contó con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Wake y la Oficina del Sheriff del Condado de Johnston.