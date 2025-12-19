Buenas noticias para solicitantes de Green Card por medida de DHS que reducirá tiempo para tener la residencia en EE. UU.

Pese a la dura política migratoria que se viene implementando en los Estados Unidos con el segundo gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se han dado a la labor de llevar a cabo para acortar tiempo en la obtención de la residencia permanente, la cual está representa con la entrega de la Green Card.

Ahora será más rápido obtener la Green Card en los Estados Unidos

Y es que muchas de las quejas de los solicitantes de la tarjeta verde, no son solo los engorrosos de estos trámites, sino el largo tiempo que toma este proceso para que te den la aprobación, pero Kristi Noem se ha mostrado decidida a revertir esto con la finalidad de actualizar el sistema para gestionar mejor las solicitudes.

Debemos tener en cuenta que en la actualidad, son miles los inmigrantes en EE. UU. que llevan años, inclusive décadas, esperando que sus solicitudes sean resueltas, pero con estos cambios todo podría cambiar para bien para estas personas que desean vivir tranquilamente en la tierra del tío Sam, sobre todo en estos tiempos donde ICE o la Patrulla Fronteriza están al asecho de los indocumentados, pero ¿Cómo funcionaría esto?

En EE. UU. es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) la que se encarga de otorgar la Green Card a los inmigrantes.

¿Cuáles son las nuevas medidas que agilizarán el proceso de la Green Card?

La administración Trump, en este caso el DHS, van a llevar a cabo la digitalización de los expedientes lo que conllevará a una gestión más óptima de parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como USCIS, por lo que las acciones que se implementarán comprenden:

Las herramientas digitales serán claves desde ahora, las cuales servirán para hacer seguimiento en tiempo real del estado de cada solicitud, lo cual permitirá dar respuestas claras a los solicitantes.

Para evitar más trámites engorrosos se busca la simplificación de formularios, pero también de los procedimientos internos, para el personal de USCIS evalúe y resuelva cada una de las solicitudes con mayor rapidez, pero también eficiencia.

No menos importante, es que planea ampliar el número del personal en las oficinas locales de USCIS para darle a los solicitantes repuestas más rápidas, sobre todo en cuanto a la realización de entrevistas.

Ahora bien, pese a esta buena noticia para todos los inmigrantes en Estados Unidos que buscan la Green Card, sí o sí, es crucial que tengan todos sus documentos al día, pero también que los involucrados respondan de forma inmediata si USCIS solicita información adicional (Request for Evidence o RFE), ya que la agilización del proceso no hará que los requisitos dejen de ser estrictos.