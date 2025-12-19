¡INDIGNANTE! Condenan a jueza de Wisconsin que ayudó a inmigrante ilegal a escapar de arresto de ICE

Hannah Dugan, jueza del condado de Milwaukee, Wisconsin, fue declarada culpable este jueves 18 de diciembre de 2025 ¿Bajo qué cargos? Por el delito grave de obstrucción a la justicia por "ayudar" a un inmigrante ilegal a evadir el arresto de parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que ahora podría enfrentar una condena de 5 años en prisión.

New York Post reporta que Dugan intentó ayudar a Eduardo Flores Ruiz, de origen mexicano, catalogado por este medio como "violento", cuando el pasado 18 de abril los federales se presentaron para arrestarlo. Posteriormente, los fiscales afirmaron que la jueza confrontó a los oficiales, para luego expulsarlos de la sala cuando estos mostraron una orden de detención contra el inmigrante, luego de lo cual el sujeto junto a su defensa fueron llevados a una sala reservada para el público.

Y es que, de acuerdo a la declaración jurada, Dugan, cuando se enteró que agentes de ICE buscaban en las instalaciones del tribunal al mexicano, la letrada confrontó a los oficiales y al ver la orden arresto, los llevó hacia la oficina del juez principal Car Ashley.

Luego, Dugan condujo a Flores Ruiz y a su abogado hacia un área donde "Ashley había informado a los agentes que no podían detener al migrante", detalla el New York Post, tras lo cual el caso por agresión que enfrentaba el sujeto fue "aplazado".

Sin embargo, ambos consiguieron salir a la calle antes de ser arrestados por personal de la DEA y del FBI, todo esto tras una breve persecución a pie.

Cuando la jueza fue llevada ante el jurado la absolvieron por el delito menor de ocultar a un individuo para evitar su arresto, pero sí fue hallada culpable de un delito grave: obstrucción de la justicia: "Si estamos decepcionados por el resultados de hoy, el fracaso de la fiscalía en asegurar condenas en ambos cargos demuestra la oportunidad que tenemos de limpiar el nombre de la jueza Dugan y demostrar que no hizo nada malo en este asunto", argumentó la defensa en un comunicado.

En medio de la espera de la lectura de sentencia, cuya fecha no ha sido fijada, Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos, se pronunció en X tras el veredicto: "Hoy, un jurado federal compuesto por sus pares la declaró culpable y envió un mensaje claro: el pueblo estadounidense respeta la ley y el orden. Nadie está por encima de la ley. Este Departamento no tolerará obstrucciones, hará cumplir la ley federal de inmigración y hará que los criminales rindan cuenta, incluso aquellos que visten togas".

Si te preguntas el por qué el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está en la búsqueda de Eduardo Flores Ruíz, es que el mexicano compareció ante Dugan por tres cargos de delitos menores después de, supuestamente, agredir a un hombre con más de 30 golpes durante una pelea el pasado 12 de marzo por "música alta".

Asimismo, se reveló que el sujeto fue deportado de los Estados Unidos en 2013, en ese momento quedó libre bajo fianza, acusado de, supuestamente, haber golpeado a una mujer que intervino durante un altercado que lo tenía como protagonista.