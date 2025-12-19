- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Pablo Bengoechea
ALERTA en Walmart Center Texas: esta es la actual situación de la tienda tras reportarse preocupante AMENAZA de bomba
Walmart del centro en Texas reabrió sus puertas luego de una exhaustiva investigación vinculada a una amenaza de bomba que obligó a la evacuación del local.
¡Mucha atención! Recientemente, un Walmart ubicado en Center, en Texas, Estados Unidos, recibió una preocupante alerta de una amenaza de bomba. Aquel reporte llevó a las autoridades locales a cerrar la tienda por varias horas.
La situación generó mucha incertidumbre entre los clientes y empleados, quienes fueron evacuados de inmediato, esto mientras se realizaban las investigaciones pertinentes. Las fuerzas de seguridad no dudaron en garantizar la seguridad del lugar y descartar cualquier riesgo. ¿Qué pasó con el establecimiento tras la alarma? AQUÍ todo lo que se sabe.
PUEDES VER: BUENAS NOTICIAS para ciudadanos de EE. UU.: el Gobierno depositará $1,500 en las cuentas bancarias que cumplan este requisito
Walmart Center Texas: esta es su actual situación tras reportarse preocupante amenaza
El jueves 18 de diciembre, alrededor de las 7:12 a.m., el Departamento de Policía del Centro informó que recibió una llamada en su línea de no emergencia sobre una presunta amenaza de bomba en el Walmart, ocasionado mucho temor. Diversos medios internacionales, como ketk.com informaron más al respecto.
Ante la advertencia y la magnitud de la situación, los oficiales no dudaron en desplazarse hacia el lugar para evacuar a todas las personas presentes en la tienda como medida de precaución.
Se reportó evacuación tras reciente amenaza en Walmart.
Cabe precisar que también se solicitó la colaboración del equipo canino antibombas de la Base Aérea de Barksdale, así como de artificieros de los condados de Montgomery y Tyler.
En tanto, hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos, situaciones graves, explosiones ni amenazas creíbles para la comunidad. El Departamento de Policía de Center aseguró que, luego de una respuesta exhaustiva, la empresa estadounidense ha reabierto sus puertas al público.
¿La investigación llegó a su fin? ¿Qué se conoció sobre esta alerta?
Bajo este contexto, es importante saber que el departamento local mantiene activa la investigación en colaboración con el FBI y los Rangers de Texas.
Asimismo, debido a que el proceso sigue en desarrollo, no se cuenta con información adicional en este momento ni tampoco se ha reportado algún dato sobre un sospechoso.
- 1
EXCELENTES NOTICIAS para familias en EE. UU.: IRS confirma AUMENTO de hasta US$2.200 en el crédito tributario por hijo
- 2
BUENAS NOTICIAS para ciudadanos de EE. UU.: el Gobierno depositará $1,500 en las cuentas bancarias que cumplan este requisito
- 3
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90