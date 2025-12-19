¡Mucha atención! Recientemente, un Walmart ubicado en Center, en Texas, Estados Unidos, recibió una preocupante alerta de una amenaza de bomba. Aquel reporte llevó a las autoridades locales a cerrar la tienda por varias horas.

La situación generó mucha incertidumbre entre los clientes y empleados, quienes fueron evacuados de inmediato, esto mientras se realizaban las investigaciones pertinentes. Las fuerzas de seguridad no dudaron en garantizar la seguridad del lugar y descartar cualquier riesgo. ¿Qué pasó con el establecimiento tras la alarma? AQUÍ todo lo que se sabe.

Walmart Center Texas: esta es su actual situación tras reportarse preocupante amenaza

El jueves 18 de diciembre, alrededor de las 7:12 a.m., el Departamento de Policía del Centro informó que recibió una llamada en su línea de no emergencia sobre una presunta amenaza de bomba en el Walmart, ocasionado mucho temor. Diversos medios internacionales, como ketk.com informaron más al respecto.

Ante la advertencia y la magnitud de la situación, los oficiales no dudaron en desplazarse hacia el lugar para evacuar a todas las personas presentes en la tienda como medida de precaución.

Se reportó evacuación tras reciente amenaza en Walmart.

Cabe precisar que también se solicitó la colaboración del equipo canino antibombas de la Base Aérea de Barksdale, así como de artificieros de los condados de Montgomery y Tyler.

En tanto, hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos, situaciones graves, explosiones ni amenazas creíbles para la comunidad. El Departamento de Policía de Center aseguró que, luego de una respuesta exhaustiva, la empresa estadounidense ha reabierto sus puertas al público.

¿La investigación llegó a su fin? ¿Qué se conoció sobre esta alerta?

Bajo este contexto, es importante saber que el departamento local mantiene activa la investigación en colaboración con el FBI y los Rangers de Texas.

Asimismo, debido a que el proceso sigue en desarrollo, no se cuenta con información adicional en este momento ni tampoco se ha reportado algún dato sobre un sospechoso.