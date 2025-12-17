- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Flamengo vs PSG
- Real Madrid vs Talavera
- Saprissa vs Alajuelense
- Medellín vs Atlético Nacional
ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
Un hallazgo de metanfetamina en un estacionamiento de Walmart en East Rome llevó a la detención de un hombre, generando alarma por la seguridad pública.
Un incidente reciente en el Walmart de East Rome ha puesto en alerta a la comunidad local, luego de que las autoridades detuvieran a un hombre tras hallar drogas ilícitas en su vehículo. La situación ha generado preocupación entre los clientes y residentes de la zona, resaltando la importancia de la vigilancia y la seguridad en los espacios públicos.
Justin Treyll Silmon, de 35 años, fue arrestado esta semana en Rome.
PUEDES VER: PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla
Encuentran a un hombre con metanfetamina fuera de un Walmart en East Rome
De acuerdo con Coosa Valley News, Justin Treyll Silmon, de 35 años y residente de Rome, fue arrestado esta semana tras descubrirse que portaba metanfetamina mientras se encontraba en el estacionamiento del Walmart USA de East Rome. Las autoridades indicaron que la droga estaba guardada dentro de una bolsa en la guantera de su automóvil. Silmon enfrenta cargos por posesión de metanfetamina.
Seguridad en Walmart USA: impacto de los hallazgos de drogas en áreas públicas
Según Coosa Valley News, este tipo de incidentes resalta la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas en establecimientos concurridos como Walmart. El hallazgo de sustancias ilegales en áreas accesibles al público genera alarma y enfatiza la importancia de la cooperación de los ciudadanos con la policía local para prevenir situaciones peligrosas.
- 1
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo
- 2
PELIGRO en estacionamiento de Walmart: reportan SANCION para conductor que atropelló a un peatón en cruce peatonal
- 3
PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90