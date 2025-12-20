- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Real Madrid vs Sevilla
- Liga Deportiva Alajuelense vs. Saprissa
PÁNICO en Walmart de Ohio: hombre intenta disparar a policía durante ARRESTO tras robo junto a su cómplice
Un individuo fue detenido tras intentar disparar a un oficial durante un operativo de arresto relacionado con un robo en un establecimiento de Walmart.
¡Pudo suceder una tragedia! Recientemente, la policía informó que Shane Newman, catalogado como el principal sospechoso de un robo en una tienda Walmart, intentó disparar a un agente de la localidad de Canton; no obstante, el arma no funcionó. Él y su cómplice, Katerina Jeffrey, fueron arrestados de inmediato por las autoridades tras el incidente.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
Walmart de Ohio: hombre intenta disparar a policía durante arresto tras robo junto a su cómplice
wkyc.com y otros medios reportaron que, recientemente, las autoridades policiales de Canton confirmaron que dos individuos se encuentran bajo arresto, esto luego de un intento de agresión a un oficial durante un hecho de hurto en un Walmart local en Ohio.
Según el reporte oficial, este suceso tuvo lugar alrededor de la 1:45 p. m. en la tienda situada en 3200 Atlantic Blvd. NE. Un agente estaba llevando a cabo el procesamiento de un hombre y una mujer sospechosos de hurto en la oficina de prevención de pérdidas, cuando el hombre, identificado como Shane CL Newman, de 21 años, sacó un arma de fuego e intentó dispararle al oficial.
Afortunadamente, el arma no se disparó. Asimismo, con la colaboración de un empleado de prevención de pérdidas, el agente logró someter a Newman tras un agresivo forcejeo, resultando ileso en el proceso.
Newman enfrenta múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, agresión criminal a un agente de paz, robo, posesión agravada de drogas y posesión de armas bajo discapacidad. Por su parte, su cómplice, Katerina D. Jeffrey, de 23 años, ha sido detenida y acusada de complicidad en el robo a la tienda.
Jefe de policía se pronunció luego que sospechoso intentara disparar contra oficial
El jefe de policía de Cantón, John Gabbard, declaró a la prensa que el incidente resalta los riesgos que enfrentan los oficiales en el ejercicio de sus funciones. Gabbard subrayó que este suceso pone de manifiesto la amenaza constante de violencia que acecha a los agentes, al tiempo que agradeció a quienes se unen en oración por la seguridad de los policías y la comunidad.
La investigación sobre el caso sigue en curso, y las autoridades instan a cualquier persona con información a comunicarse con el Centro de Comunicaciones de la Policía de Cantón al 330-649-5800 o con la Oficina de Detectives al 330-489-3144. También se pueden enviar pistas de manera anónima a través de Tip411 o Crime Stoppers del Condado de Stark.
- 1
ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
- 2
Mujer es baleada siete veces en un Walmart del norte de Texas: esta es su ALARMANTE HISTORIA de supervivencia
- 3
Lo ATRAPARON en Walmart: la inesperada declaración de culpabilidad de un oficial de POLICÍA, ¿QUÉ HIZO?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90