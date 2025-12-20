¡Pudo suceder una tragedia! Recientemente, la policía informó que Shane Newman, catalogado como el principal sospechoso de un robo en una tienda Walmart, intentó disparar a un agente de la localidad de Canton; no obstante, el arma no funcionó. Él y su cómplice, Katerina Jeffrey, fueron arrestados de inmediato por las autoridades tras el incidente.

Walmart de Ohio: hombre intenta disparar a policía durante arresto tras robo junto a su cómplice

wkyc.com y otros medios reportaron que, recientemente, las autoridades policiales de Canton confirmaron que dos individuos se encuentran bajo arresto, esto luego de un intento de agresión a un oficial durante un hecho de hurto en un Walmart local en Ohio.

Según el reporte oficial, este suceso tuvo lugar alrededor de la 1:45 p. m. en la tienda situada en 3200 Atlantic Blvd. NE. Un agente estaba llevando a cabo el procesamiento de un hombre y una mujer sospechosos de hurto en la oficina de prevención de pérdidas, cuando el hombre, identificado como Shane CL Newman, de 21 años, sacó un arma de fuego e intentó dispararle al oficial.

Afortunadamente, el arma no se disparó. Asimismo, con la colaboración de un empleado de prevención de pérdidas, el agente logró someter a Newman tras un agresivo forcejeo, resultando ileso en el proceso.

Newman enfrenta múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, agresión criminal a un agente de paz, robo, posesión agravada de drogas y posesión de armas bajo discapacidad. Por su parte, su cómplice, Katerina D. Jeffrey, de 23 años, ha sido detenida y acusada de complicidad en el robo a la tienda.

Jefe de policía se pronunció luego que sospechoso intentara disparar contra oficial

El jefe de policía de Cantón, John Gabbard, declaró a la prensa que el incidente resalta los riesgos que enfrentan los oficiales en el ejercicio de sus funciones. Gabbard subrayó que este suceso pone de manifiesto la amenaza constante de violencia que acecha a los agentes, al tiempo que agradeció a quienes se unen en oración por la seguridad de los policías y la comunidad.

La investigación sobre el caso sigue en curso, y las autoridades instan a cualquier persona con información a comunicarse con el Centro de Comunicaciones de la Policía de Cantón al 330-649-5800 o con la Oficina de Detectives al 330-489-3144. También se pueden enviar pistas de manera anónima a través de Tip411 o Crime Stoppers del Condado de Stark.