Recientemente, las autoridades de Traverse City, EE. UU., informaron que recibieron un aviso sobre un tiroteo que supuestamente se llevó a cabo en las afueras de un Walmart, ubicado cerca de South Airport Road. Los equipos de emergencia, de inmediato, activaron una rápida respuesta ante la alarma generada por la llamada, que alertaba sobre la situación de peligro en la zona. ¿Qué sucedió?

Walmart: las autoridades se pronuncian sobre preocupante llamada de tiroteo en tienda

La Oficina del Sheriff del Condado de Grand Traverse, Michigan, confirmó públicamente que recibió una alerta a través de una voz automatizada que reportaba un incidente mortal y un tiroteo en el establecimiento. No obstante, al llegar al lugar, los oficiales y los servicios médicos de emergencia aseguraron no haber encontrado víctimas ni indicios de una tragedia.

Tras las investigaciones, las autoridades locales no dudaron en señalar que este preocupante hecho, al parecer, fue un intento de "swatting", una peligrosa broma que consiste en realizar informes de emergencia falsos con el fin de provocar una respuesta policial masiva.

Cabe precisar que, durante la intervención, la tienda estadounidense afectada cerró de manera temporal mientras la policía local aseguraba la seguridad de los clientes y del personal. Afortunadamente, no se registraron heridos.

La oficina del sheriff de la localidad advierte al público que el swatting es un delito grave que puede acarrear serias consecuencias legales. No obstante, no se ha revelado la identificación de algún sospechoso.

¿Qué se debe hacer ante una amenaza de bomba en Walmart?

Ante una amenaza de bomba en un establecimiento como Walmart, la prioridad principal es garantizar la seguridad de todas las personas presentes. Mediante los protocolos de emergencia establecidos para 2025, se deben seguir ciertas pautas dependiendo de la situación en la que te encuentres.

Si eres cliente o trabajador dentro de la tienda, es importante evacuar de inmediato. Utiliza la salida más cercana y sigue las indicaciones del personal o las señales de emergencia. Es importante no perder tiempo recogiendo pertenencias no esenciales, ya que esto podría retrasar tu salida.

Una vez fuera, aléjate del edificio y evita permanecer cerca de las puertas o en el estacionamiento inmediato; busca una zona de seguridad despejada y alejada del lugar. Asimismo, no intentes sacar tu vehículo si está estacionado cerca, ya que el riesgo de explosión es mayor en áreas de alta concentración. Mantén la calma y evita propagar rumores, siguiendo las instrucciones oficiales.