¡Atención! Recientemente, dos hombres en Massachusetts se encuentran en una complicada situación tras ser acusados de traficar con beneficios por un monto cercano a 7 millones de dólares en EE. UU., los cuales estaban destinados a ayudar a las personas más necesidades y que presentaban dificultades para adquirir alimentos, informaron recientemente las autoridades federales en Boston.

Arrestan a hombres tras cometer fraude y traficar con cupones SNAP valorizados en millones de dólares

Según los informes de ABCNews y otros portales, Antonio Bonheur, de 74 años, residente de Mattapan, y Saul Alisme, de 21 años, de Hyde Park, fueron privados de su libertad el último miércoles 17 de diciembre en horas de la mañana. Ellos están enfrentando cargos por fraude en el uso de cupones de alimentos.

Al respecto, la fiscal estadounidense Leah Foley no dudó en calificar el esquema como una transformación de un programa (SNAP) destinado a alimentar a familias en una operación criminal multimillonaria.

Este programa, que es uno de los más populares en EE. UU., se convirtió en "el blanco" durante el reciente cierre del gobierno. Según la acusación, los imputados gestionaban pequeñas tiendas minoristas que, a pesar de su limitado tamaño y oferta de productos, reportaban volúmenes de canje de SNAP desproporcionadamente muy altos, muy por encima de lo que sus ventas legítimas justificaban.

Incluso, uno de los reembolsos mensuales de SNAP de una de estas tiendas superó los US$100,000, alcanzando en ocasiones cifras cercanas a los US$500,000. Para dejar esto más claro, un supermercado completo en Boston suele canjear alrededor de US$82,000 al mes en beneficios de SNAP, pero ese monto se sobregiró.

¿Cómo era la modalidad que aplicaban estos hombres acusados de fraude y aprovecharse de los beneficios SNAP?

Bajo este contexto, es bueno mencionar que las primeras investigaciones señalaron que los acusados intercambiaban beneficios del SNAP por efectivo.

Asimismo, se confirmó que ambas tiendas estaban involucradas en la venta de licor a cambio de estos beneficios. "Este dinero de los contribuyentes estaba destinado a evitar que la gente pasara hambre. Estos acusados decidieron apropiárselo para sí mismos", acotó Foley al respecto. No obstante, no se han revelado más detalles.