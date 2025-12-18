- Hoy:
ATENCIÓN en Walmart de Tomah: recluso fugitivo es capturado tras persecución en varios condados
Un fugitivo de la cárcel del condado de Columbia fue capturado sin incidentes en el estacionamiento de Walmart en Tomah tras varios días de evasión policial.
Un hombre de 29 años que había escapado de la cárcel del condado de Columbia fue arrestado el jueves por la mañana en el estacionamiento de un Walmart en Tomah, Wisconsin, poniendo fin a una búsqueda que involucró a varias agencias policiales. La detención se realizó de manera segura y sin incidentes, según informaron las autoridades locales.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
Recluso fugitivo es capturado en Walmart de Tomah tras persecución que involucró varios condados
De acuerdo con NEWS 8 NOW, Matthew William Mahoney fue localizado por oficiales del Departamento de Policía de Tomah mientras se encontraba en su vehículo frente a un supermercado. Tras rodear el automóvil, los agentes lograron detenerlo sin que se registrara ninguna confrontación.
Al ser abordado por los oficiales, Mahoney dio inicialmente un nombre falso, pero pronto fue identificado correctamente.
Fugitivo es detenido en Walmart de Tomah tras persecución entre condados.
Mahoney había salido de la cárcel del condado de Columbia el martes a la 1:05 p. m. para asistir a una audiencia judicial en el condado de Adams y no regresó a la instalación penitenciaria. El hombre cumplía una condena hasta el 15 de enero de 2026 y contaba con privilegios Huber, que le permitían salir de la cárcel para trabajar, estudiar o comparecer ante tribunales, según NEWS 8 NOW.
Cargos adicionales y traslado a la cárcel del condado de Monroe
Tras su captura, Mahoney enfrentará nuevos cargos ante la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Monroe, que incluyen posesión de metanfetamina, robo o tergiversación de identidad y obstrucción a un oficial, de acuerdo con NEWS 8 NOW. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel del condado de Monroe, donde permanecerá mientras se procesan las acusaciones.
La coordinación entre los departamentos de policía de varios condados fue clave para poner fin a la fuga de Mahoney, demostrando la eficacia de la respuesta conjunta ante casos de reclusos fugitivos.
