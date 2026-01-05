Revelan que jugador cuestionado en Sporting Cristal renovó su contrato por todo el 2026

Sporting Cristal no está siendo tan protagonista en el mercado de fichajes como años anteriores. El equipo celeste viene de perder los playoffs ante Cusco FC y cerró la temporada 2025 en el tercer lugar. El objetivo es claro: clasificar la fase de grupos de la Copa Libertadores y pelear por el título de la Liga 1. Si bien se confirmaron salidas, hay una renovación que no se habría informado.

Se trata de Diego Otoya, delantero celeste que viene recibiendo gran cantidad de críticas por su redimiento de parte de la hinchada celeste. Lo cierto es que esta temporada que terminó solo anotó un gol en el Torneo Clausura. Empezó el 2025 a préstamo en Sport Boys, pero terminó volviendo a Sporting Cristal por bajo rendimiento, ya que no anotó goles.

Según comentaron en Full Deporte, el futbolista habría renovado contrato con Sporting Cristal, pero aún no ha sido oficializado por el club en sus redes sociales. Pese a que varios hinchas piden su salida, están confirmando que el delantero de 21 años es del gusto del DT brasileño Paulo Autuori. Ahora tendrá su revancha en la temporada 2026.

La trayectoria de Diego Otoya

Diego Otoya se formó en Estados Unidos antes de llegar a Sporting Cristal. Jugó en la divisiones menores de San José Earthquakes de la MLS y también estuvo en procesos de la Sub 17 y Sub 20 de la Selección Peruana. En Perú solo vistió las camisetas de Sporting Cristal y Sport Boys. Desde su llegada en 2023 solo anotó 3 goles en el fútbol peruano.

Los delanteros de Sporting Cristal para 2026

El brasileño Felipe Vizeu, Irven Ávila, Luis Iberico, Diego Otoya y Mateo Rodríguez, quién recientemente firmó un contrato de larga duración. Este el poder ofensivo que tendrá Sporting Cristal para la nueva temporada, sin contar los extremos. Veremos si terminan estando a la altura.