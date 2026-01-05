Sporting Cristal tomó terminante medida con 2 jugadores durante la pretemporada: "Saldrá de..."

Sporting Cristal arrancó con la pretemporada 2026, bajo la atenta mirada del técnico brasileño Paulo Autuori. Los celestes pudieron contar con sus más recientes fichajes del extranjero en La Florida e ilusionan a la hinchada con la campaña que podrán afrontar en la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal tomó radical medida con 2 futbolistas en plena pretemporada 2026

Si bien el cuadro cervecero incorporó nuevas figuras para armar un plantel competitivo y afrontar ambos torneos, la directiva aún viene tomando decisión respecto al futuro de algunos de sus jugadores. En ese contexto, el periodista Christian Fanárraga informó a través de sus redes sociales que los futbolistas Aldair Vásquez y Joel Herrera volverán a ser prestados este 2026.

"Aldair Vásquez saldrá de préstamo en esta temporada. El 'Loco' tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines de 2027", indicó el comunicador respecto a la continuidad del mediocentro ofensivo en el Rímac.

Aldair Vásquez tendrá que volver a ser cedido por Sporting Cristal

Durante la última campaña, el futbolista de 22 años defendió la camiseta de Atlético Grau de Piura en donde fue suplente, y disputó oficialmente 31 partidos por Liga 1 y Copa Conmebol Sudamericana. Con los 'Albos' marcó un gol y brindó una asistencia.

Por otro lado, precisó que unos de los extremos derechos del equipo bajopontino seguirá el mismo camino este 2026. "Joel Herrera tampoco será parte de la pretemporada en Sporting Cristal. 'Cancha' tiene contrato con el club hasta fin de año". acotó.

Joel Herrera no será parte de la pretemporada de Sporting Cristal

El jugador formado en la canteras de la escuadra de La Florida también estuvo jugando en el cuadro norteño a lo largo del 2025, donde afrontó 20 duelos en ambos torneos, de igual modo, convirtió un tanto y dio una asistencia de gol.