¿Vuelve a la Liga 1? Ignácio, ex Cristal, puede dar el golpe firmando por club campeón: "Interesa"

Medio brasileño impactó en la hinchada al señalar que el exdefensa de Sporting Cristal, Ignácio Da Silva podría dejar Fluminense para llegar a un prestigioso equipo.

Solange Banchon
Equipo campeón apunta al fichaje de Ignácio Da Silva para la temporada 2026
Equipo campeón apunta al fichaje de Ignácio Da Silva para la temporada 2026 | Instagram Ignácio Da Silva
Ignácio Da Silva es uno de los futbolistas que hizo historia durante su paso por Sporting Cristal. El defensa permaneció dos temporadas en el cuadro del Rímac, tiempo suficiente para ganarse el cariño de la hinchada celeste en base a su jerarquía. En 2024, el jugador llegó por todo lo alto a Fluminense, donde sigue destacando por su buen nivel.

Club campeón busca el fichaje de Ignácio Da Silva para el 2026

Precisamente, sus brillantes actuaciones al cierre del 2025 hicieron que otro elenco brasileño lo tenga en la mira y busque dar el batacazo con su posible incorporación. La noticia no solo resulta relevante para su actual equipo, puesto que, el cuadro bajopontino también podría verse beneficiado a futuro, ya que conservan un 20% de su carta pase.

De acuerdo a la información que brindó el portal 'Gols do Brasileirão', en sus redes sociales, Athletico Paranaense, campeón de la Serie A de Brasil 2001, apunta a fichar al popular 'Nachito' e incluso presentaron una oferta al 'Tricolor'. Sin embargo, en un primer momento no se llegó a ningún acuerdo y todo hace indicar que el 'Rojinegro' lanzará una nueva propuesta.

"El Athletico Paranaense se interesó por el defensa Ignácio, pero Fluminense inicialmente lo puso difícil y las negociaciones se estancaron. Es probable que el club Paranaense vuelva a intentarlo ya que el jugador les interesa mucho", señalaron en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

Ignácio Da Silva

Ignácio Da Silva en órbita de Paranaense de Brasil/Foto: X

La campaña de Ignácio Da Silva con Fluminense el 2025

El futbolista de 29 años sigue demostrando que su rendimiento es clave para el 'Flu' a tal punto de haber disputado oficialmente 42 partidos, por la Serie A, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, y el Mundial de Clubes de la FIFA. Así también, pudo convertir una anotación.

Trayectoria profesional de Ignácio Da Silva

  • Força e Luz (Brasil)
  • A. S. Sociedade Unida (Brasil)
  • E. C. Bahía (Brasil)
  • C. S. A (Brasil)
  • Chapecoense (Brasil)
  • Sporting Cristal
  • Fluminense (Brasil)

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

