Ex Flamengo arribó al Perú y anunció que defenderá la camiseta de Sporting Cristal: "Muy feliz"

Uno de los equipos que no quiere escatimar en esfuerzos en este mercado de fichajes es Sporting Cristal. El equipo celeste encadena 5 años sin saber lo que es ser campeón nacional, por lo que la directiva sabe de la responsabilidad que tiene este 2026 con la hinchada. Bajo este panorama, se conoció que futbolista con pasado en Flamengo arribó a suelo peruano para confirmar que defenderá la camiseta 'rimense'.

Sporting Cristal suma a exfutbolista de Flamengo para el 2026

Si bien uno de los futbolistas con pasado en Flamengo es Felipe Vizeu, pues ahora a inicios del 2026 se incorporó el mediocampista ofensivo Gabriel Santana. El jugador brasileño viene de estar en una de las revelaciones del Brasileirao como Mirassol, pero también tuvo su etapa con el 'Mengao'.

El pasado 3 de enero, Gabriel Santana arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para pasar los exámenes médicos con Sporting Cristal y firmar su contrato por todo el 2026. El atacante brasileño sabe de la responsabilidad que es defender la camiseta celeste, por lo que asegura que dará todo de sí en busca del título.

"Expectativas son las más altas posibles. Estoy muy feliz de llegar aquí a Sporting Cristal. Espero adaptarme lo más rápido posible. Voy a entregar lo máximo para buscar el título", declaró Gabriel Santana tras llegar a Perú e incorporarse a Sporting Cristal.

Sporting Cristal y sus fichajes para el 2026

De momento, estos son los fichajes que ha confirmado Sporting Cristal a poco del inicio de la pretemporada 2026. Si bien todos son del exterior, no se descarta que haya novedades en cuanto a futbolistas nacionales para potenciar el prime equipo liderado por Paulo Autuori.

Cristiano Da Silva

Juan Cruz González

Gabriel Santana

Gabriel Santana: valor de mercado

Según el portal "Transfermarkt", Gabriel Santana tiene un valor de mercado de 300 mil euros a sus 35 años de edad. El mediocampista ofensivo tuvo su mejor versión en la temporada 2015 cuando defendía a Flamengo, en el que llegó a valer 3 millones de euros.