Sporting Cristal es uno de los clubes que tendrá competencia internacional como la Copa Libertadores 2026. Bajo este panorama, la directiva celeste viene avanzando en un torneo de preparación para que lleguen en óptimas condiciones como la Vitoria Cup, en el que desde Brasil han confirmado el choque de los celestes ante Cruzeiro.

Sporting Cristal vs Cruzeiro por la Vitoria Cup 2026

Según pudo informar el periodista Emerson Pancierri, así como el medio brasileño "Itatiaia Esporte", se reeditará la final de la Copa Libertadores 1997 entre Sporting Cristal vs Cruzeiro. Gracias a la Vitoria Cup que tendrá a grandes clubes del mundo, este cotejo será uno de los estelares para el gusto de los aficionados.

"Cruzeiro jugará la final de la Libertadores en la Copa Vitória 2026. El equipo de Cruzeiro disputará un partido en el evento como parte de su preparación para la Serie A del Campeonato Brasileño del próximo año. Cruzeiro tiene grandes chances de repetir una final histórica de la Copa Libertadores en la Copa Vitória en 2026. Itatiaia supo que Sporting Cristal-PER sería el rival de Cruzeiro en el evento de pretemporada", informaron desde Brasil.

Periodistas y prensa de Brasil confirman el Sporting Cristal vs Cruzeiro.

Sporting Cristal vs Cruzeiro: fecha y día confirmado

De momento, desde Brasil confirman que el partido entre Sporting Cristal vs Cruzeiro será el próximo martes 20 de enero del 2026 y que tendrá lugar durante el Campeonato Mineiro (Campeonato del Estado de Minas Gerais). A partir del 5 de enero inicia la pretemporada para los celestes, quienes luego partirán a Brasil para iniciar con los trabajos al mando de Paulo Autuori.