Jhilmar Lora, ex Sporting Cristal, sacude el mercado fichando por destacado club: "Nuevo jugador"

Sporting Cristal fue uno de los clubes que más ha dado de que hablar en el mercado de fichajes, luego de que le diera salida a varias de sus figuras. Una de ellas fue Jhilmar Lora, quien no renovó contrato con el cuadro rimense y ahora dio la gran sorpresa tras acordar su llegada en un importante equipo.

Jhilmar Lora sacude el mercado fichando por destacado club

Luego de haber sido considerado como uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol peruano, los pretendientes para Jhilmar Lora no se hicieron esperar luego de su salida de Sporting Cristal. En ese sentido, el jugador ya decidió su próximo destino tras acordar su llegada al fútbol brasileño para defender la camiseta de Gremio Novorizontino, tal como lo reveló el periodista Gabriel Pacheco.

De esta forma, Lora dará un paso importante en su carrera deportiva, sumando su primera experiencia en el extranjero. El lateral peruano buscará recuperar su mejor nivel para volver a ser considerado como uno de los jugadores potenciales a la selección peruana.

Jhilmar Lora continuará su carrera en el fútbol brasileño tras su salida de Sporting Cristal.

"Jhilmar Lora es nuevo jugador de Gremio Novorizontino. El ex Sporting Cristal se suma al club brasileño de la Serie B, uno de los proyectos más sólidos del interior de São Paulo, conocido como el Tigre do Vale", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Cabe señalar que Gremio Novorizontino es dirigido actualmente por el DT Enderson Moreira, recordado por su paso en Sporting Cristal y que habría pedido el fichaje del lateral nacional para que se convierta en el flamante fichaje del club.

Jhilmar Lora y sus números en la temporada 2025

Jhilmar Lora tuvo una discreta participación con Sporting Cristal durante la temporada 2025, siendo considerado como un habitual suplente, pese a que inició la temporada como un jugador importante.

La situación empeoró tras la llegada de Paulo Autuori al banquillo celeste, ya que quedó fuera del equipo durante varios partidos y fue señalado para dejar a la institución en pleno torneo. En total, el lateral de 25 años logró disputar 21 partidos con los bajopontinos, sumando 1344 minutos en campo.