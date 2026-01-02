Oficial: Sporting Cristal dio el batacazo anunciando a exfigura de Universitario: "Vamos con todo"

Sporting Cristal está en la obligación de poder reforzarse de la mejor manera para afrontar la siguiente temporada con el objetivo de poder levantar el título nacional. El cuadro celeste atraviesa un proceso de reestructuración y se mueve con importantes fichajes en el mercado. En ese sentido, los celestes acaban de anunciar la firma de una exfigura de Universitario de Deportes.

Sporting Cristal dio el batacazo anunciando a exfigura de Universitario

En esta ocasión nos referimos a la delegación femenina de Sporting Cristal que viene preparando su plantel para poder disputar la siguiente edición de la Liga Femenina, luego de haber perdido en semifinales en esta temporada. En ese contexto, la directiva sabe que debe potenciar su plantilla para cambiar la mala imagen que han dado en los últimos años.

Con ese objetivo en mente y con el objetivo de rearmar su plantel, la escuadra rimense emocionó a sus hinchas luego de hacer oficial que firmaron contrato con la futbolista Kyra Castro, quien jugó el 2025 en las divisiones menores de Cristal y tuvo una paso por Universitario.

Sporting Cristal anunció la firma de contrato de Kyra Castro para el 2026.

"Kyra Castro firma su primer contrato con la Celeste y será por toda la temporada 2026. Viene de lograr el título con la Sub- 20. ¡Vamos con todo, Kyra!", fue el mensaje que dejó el club anunciando el contrato de la futbolista, junto a una gráfica dándole la bienvenida al primer equipo.

Sporting Cristal asegura a una de sus principales figuras, luego de que la defensora fuese fundamental para que el equipo pueda obtener el título con su división Sub-20. De esta forma, Kyra Castro tendrá la oportunidad de hacer historia con las celestes.

Kyra Castro jugó con Universitario de Deportes

Cabe señalar que Kyra Castro es una de las jugadoras con mayor proyección del fútbol femenino, luego de que paseara su futbol en clubes importantes, siendo uno de ellos Universitario. Con las 'leonas' tuvo participación con las divisiones menores.

Kyra Castro jugó con Universitario en 2024.

Castro jugó toda la temporada 2024 con la escuadra crema e incluso llegó a ser considerada para portar la cinta de capitana, demostrando su liderazgo en el vestuario.

Fichajes de Sporting Cristal para 2026

En los últimos días, Sporting Cristal ha venido anunciando a sus primeras incorporaciones para la siguiente temporada, tales como Jhosely Gamarra, Alessia Sanhelli, Tamara Alves, Thayla Sousa y Giovana Soares, además de otras promociones de las divisiones menores. La escuadra bajopontina busca apoyarse en el talento de estas futbolistas y poder encaminarse al título nacional.