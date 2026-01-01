Suena para llegar a Cristal y ahora se despidió de Universitario: "Fui inmensamente feliz"

Sporting Cristal no solo irá por su revancha en la Liga 1 2026, puesto que, con miras a la nueva edición de la Liga Femenina, el cuadro celeste apunta reforzarse con figuras de experiencia y ahora hay una exguardameta de Universitario que suena fuerte para volver al elenco bajopontino.

Suena para llegar a Cristal y hoy le dijo adiós a Universitario

Silvana Alfaro decidió despedirse de la 'U' Femenino a través de un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales. La portera con pasado en Racing de Argentina le dijo adiós a la 'Leonas' luego de varias temporadas para iniciar un nuevo desafío profesional el 2026. En su pronunciamiento, la deportista se mostró muy agradecida con toda la directiva merengue por haberle brindado la oportunidad de defender los colores del club.

"3 años después me toca decir adiós. Gracias a la gente de Universitario por dejarme ser parte de su historia. Gracias a los dirigentes, comando técnico, compañeras, a las personas que encontré en el camino y que fueron parte de mi vida y mi familia en este tiempo", indicó en su cuenta oficial de Instagram.

Silvana Alfaro le dijo adiós a Universitario Femenino/Foto: Instagram

A su vez, la arquera de 24 años reiteró su gratitud con el conjunto merengue por permitirle seguir creciendo a nivel profesional en estas últimas temporadas. De otro lado, la futbolista cerró su mensaje señalando que siempre tendrá un cariño especial al equipo de Ate.

"Fui inmensamente feliz, me hicieron mejor deportista, pero sobretodo, mejor persona. Me voy sabiendo que lo di todo desde donde me tocó, en cada momento. No tengo más que palabras de agradecimiento, se quedan con una parte de mi y yo me llevo un poquito de ustedes. Gracias Universitario", añadió.

Silvana Alfaro ganó un título nacional con Universitario

En el 2023, Universitario de Deportes se quedó con el título de la Liga Femenina en una campaña notable y donde Alfaro Sinobad demostró toda su experiencia de haber jugado en grandes escuadras como Racing, Sporting Cristal y Deportivo Municipal.