Alianza Lima cerca de romper el mercado y fichar a Cardona, procedente de Atlético Nacional

El mercado de fichajes en el fútbol peruano y no solo nos referimos a la Liga 1. Es que los principales clubes se vienen armando para la Liga Femenina, como por ejemplo, Alianza Lima, que busca cerrar a mediocampista que el 2025 defendió la divisa de Atlético Nacional.

Nos referimos a Geraldine Cardona, futbolista de 31 años que se desempeña como volante, aunque también actúa de lateral derecha. Recordemos que el conjunto blanquiazul es el vigente bicampeón del certmaen y va por el tricampeonato en esta venidera temporada.

Pilar Velásquez, periodista deportiva colombiana de Win Sports, informó que la polifuncional jugado es una importante opción en Matute. "Geraldine Cardona podría llegar a Alianza Lima de Perú", escribió en su cuenta de X.

Geraldine Cardona suena para fichar por Alianza Lima.

Entre sus principales características, desetaca por su intensidad para la marca y técnica con el balón, además es la conexción entre la zona medular y la ofensiva. Cuenta con un buen remate y cuando juega en la defensa, se proyecta constantemente al ataque. Recientemente se anunció su salidad de la escuadra 'Paisa'.

Como dato curioso, Geraldine es hermana del reconocido futbolista Edwin Cardona, quien juega por el cuadro de Medellín en su rama masculina y también sonó para llegar al elenco victoriano con miras a la campaña 2025.

Geraldine Cardona con camiseta de Atlético Nacional.

Geraldine Cardona: trayectoria