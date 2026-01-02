Alianza Lima se está reforzando de manera óptima en el mercado de fichajes con miras a obtener el título de la Liga 1 de la temporada 2026. No obstante, también ha cedido a varios jugadores a otros clubes. Un ejemplo de ello es Brian Arias, quien jugará este año en César Vallejo.

Club campeón presentó a jugador que dejó ir Alianza Lima

Club César Vallejo, que competirá en la Liga 2 la próxima temporada, busca asegurar un lugar que los devuelva a la primera división del fútbol peruano tras dos años de su descenso.

Por ello, hicieron oficial el préstamo de Brian Arias desde Alianza Lima por todo el 2026. El defensor llega al club trujillano para obtener más oportunidades de juego.

"¡Bienvenido a tu nueva casa! Estamos contentos de tenerte con nosotros y seguros de que serás un gran aporte”, se puede leer en la cuenta X (antes Twitter) del equipo de César Acuña.

Brian Arias en Alianza Lima 2025

Arias vistió los colores de Alianza Lima, donde la mayor parte de la temporada jugó en la Liga 3. Disputó un total de 21 encuentros y marcó 3 goles siendo defensor. Además, fue utilizado en 2 ocasiones por el equipo mayor del club íntimo bajo el liderazgo de Néstor Gorosito.

César Vallejo es campeón de la Liga 2 y busca el ascenso

César Vallejo está en la búsqueda de alcanzar el ansiado ascenso a la Liga 1, disputando la Liga 2, torneo que conoce bien porque se coronó dos veces campeón en 2007 y 2018. Además, en 2025 estuvieron a solo un paso de lograr su regreso a la primera división; sin embargo, fueron derrotados por Deportivo Moquegua.