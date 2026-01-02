0

Alianza Lima definió a su último fichaje extranjero para este 2026: ¿Quién es y cómo juega?

¡Atención! Por pedido del técnico Pablo Guede, Alianza Lima tiene en la mira a un futbolista uruguayo que juega en Argentinos Jrs. Además, fue campeón del mundo.

Solange Banchon
Alianza Lima apunta a contratar a destacado jugador uruguayo para el 2026
Alianza Lima apunta a contratar a destacado jugador uruguayo para el 2026 | Alianza Lima
Alianza Lima apunta a dar un nuevo golpe en el mercado de pases 2026, y ahora se ha revelado que el cuadro blanquiazul va con todo por el fichaje de un habilidoso jugador de nacionalidad uruguaya. ¿A quién nos referimos?

Figura de talla internacional firmará contrato con Alianza Lima hasta el 2028

El periodista Kevin Pacheco informó a través de sus redes sociales que el futbolista elegido para completar el cupo de seis extranjeros en La Victoria es Mateo Antoni. La directiva busca cerrar su incorporación a préstamo por una temporada con la opción de compra.

Mateo Antoni

Mateo Antoni en órbita de Alianza Lima para la temporada 2026

