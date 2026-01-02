Alianza Lima definió a su último fichaje extranjero para este 2026: ¿Quién es y cómo juega?
¡Atención! Por pedido del técnico Pablo Guede, Alianza Lima tiene en la mira a un futbolista uruguayo que juega en Argentinos Jrs. Además, fue campeón del mundo.
Alianza Lima apunta a dar un nuevo golpe en el mercado de pases 2026, y ahora se ha revelado que el cuadro blanquiazul va con todo por el fichaje de un habilidoso jugador de nacionalidad uruguaya. ¿A quién nos referimos?
El periodista Kevin Pacheco informó a través de sus redes sociales que el futbolista elegido para completar el cupo de seis extranjeros en La Victoria es Mateo Antoni. La directiva busca cerrar su incorporación a préstamo por una temporada con la opción de compra.
Mateo Antoni en órbita de Alianza Lima para la temporada 2026
