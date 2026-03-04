- Hoy:
Sinuano Día HOY, miércoles 4 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
El sorteo Sinuano llega EN VIVO HOY, 4 de marzo y AQUÍ podrás comprobar si tuviste suerte con los números ganadores del juego. ¡Mucha suerte!
El sorteo Sinuano Día y Noche presenta una nueva oportunidad de ganar HOY, miércoles 4 de marzo, pues llega EN VIVO con una edición que podría convertirte en el nuevo millonario de Colombia. AQUÍ podrás seguir las incidencias de cada emisión y encontrar los resultados, números ganadores y más.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del martes 3 de marzo: revisa los resultados y números ganadores del último sorteo
RESULTADOS en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 4 de marzo
Dónde comprar los boletos del Sinuano
Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar de las siguientes maneras: en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio.
Bienvenidos
HOY, miércoles 4 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
Resultados del Sinuano Día de HOY, 4 de marzo
- Números ganadores: PENDIENTE
- La Quinta: PENDIENTE
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Puedes jugar el Sinuano de lunes a domingo. El Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p.m. incluyendo los festivos, y Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m.
¿Dónde jugar el Sinuano Día y Noche?
Los boletos del sorteo se pueden adquirir en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., y si quieres jugar ONLINE, puedes hacerlo a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar que estén autorizados.
Premios del Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano?
El chance tiene apuestas que van desde los $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado que salga finalmente.
