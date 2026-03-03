- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Garcilaso
- Barcelona vs Atlético
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Día mundial contra la obesidad: las mejores frases para compartir y reflexionar HOY, 4 de marzo de 2026
En el siglo XXI, además de la salud mental, la obesidad se ha convertido en un problema de salud de suma importancia en muchos países del mundo.
Hace 11 años, en 2015, la Federación Mundial de la Obesidad estableció el Día Mundial de la Obesidad que, originalmente, tenía previsto conmemorarse cada 11 de octubre, pero eso cambió con los años con la intención de dar mayor visibilización a esta enfermedad que aún está rodeada de estereotipos y desconocimiento.
PUEDES VER: Día Mundial de la Audición hoy martes 3 de marzo: frases y mensajes para crear concientización
Por qué se celebra el Día mundial contra la obesidad
En 2020 la fecha fue cambiado por el 4 de marzo para alinearse a los esfuerzos de prevención y concienciación sobre esta enfermedad que debe tratarse en el ámbito de la salud médica como psicológica.
Algunos de los objetivos detrás de esta fecha son: concientizar a la población respecto a que la obesidad es, primero que todo, una enfermedad, una muy compleja y que puede ser crónica. En ese sentido tiene por objetivo fomentar acciones para reducir el estigma, la promoción de estilos de vida saludables, así como facilitar acceso de los pacientes a atención médica especializada.
Frases por el Día mundial contra la obesidad
Por ello, hoy queremos poner nuestro granito de arena en esta loable labor compartiendo desde nuestra tribuna una serie de frases que nos ayudarán a reflexionar sobre esta enfermedad, a no mirarla como algo divertido y también para desarrollar la empatía hacia quienes la padecen:
- "La obesidad es una enfermedad, no una elección".
- "Cambiemos hábitos por un futuro saludable".
- "Cambiando sistemas para vidas más saludables".
- "La obesidad no es solo una cuestión de peso, es una cuestión de salud y bienestar".
- "Every Body, Needs Everybody" (Cada cuerpo, necesita de todos).
- "La obesidad es una enfermedad crónica, trátala a tiempo".
- "El éxito no es solo 'comer menos'. Necesitas apoyo, educación y salud integral".
- "El ejercicio no es fitness. Es medicina".
- "Más allá de la balanza: prioriza la salud y la calidad de vida".
- "La obesidad es una enfermedad compleja, busca ayuda profesional".
- "La obesidad no es una falta de voluntad, es una enfermedad crónica".
- "El estigma daña más que el propio peso".
- "Hablemos de obesidad con compromiso y transformemos palabras en acciones".
- "Tu salud es mucho más que un número en la balanza".
- "Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo".
- "Nuestros cuerpos son nuestros jardines; nuestras decisiones, nuestros jardineros".
- "Empiezo por mí: tres palabras que pueden cambiar tu vida".
- "Comer bien es una forma de respetarte a ti mismo".
- 1
Sale a la luz la llamada de Marisel Linares a César Nakazaki horas después del atropello: "Hay que aprove..."
- 2
Sinuano Noche de HOY, martes 3 de marzo EN VIVO: revisa los resultados y números ganadores del último sorteo
- 3
Causa del ATROPELLO de Adrián Villar a Lizeth Marzano sale a la luz tras peritaje: "La pérdida de..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90