Día mundial contra la obesidad: las mejores frases para compartir y reflexionar HOY, 4 de marzo de 2026

Hace 11 años, en 2015, la Federación Mundial de la Obesidad estableció el Día Mundial de la Obesidad que, originalmente, tenía previsto conmemorarse cada 11 de octubre, pero eso cambió con los años con la intención de dar mayor visibilización a esta enfermedad que aún está rodeada de estereotipos y desconocimiento.

Por qué se celebra el Día mundial contra la obesidad

En 2020 la fecha fue cambiado por el 4 de marzo para alinearse a los esfuerzos de prevención y concienciación sobre esta enfermedad que debe tratarse en el ámbito de la salud médica como psicológica.

Algunos de los objetivos detrás de esta fecha son: concientizar a la población respecto a que la obesidad es, primero que todo, una enfermedad, una muy compleja y que puede ser crónica. En ese sentido tiene por objetivo fomentar acciones para reducir el estigma, la promoción de estilos de vida saludables, así como facilitar acceso de los pacientes a atención médica especializada.

Frases por el Día mundial contra la obesidad

Por ello, hoy queremos poner nuestro granito de arena en esta loable labor compartiendo desde nuestra tribuna una serie de frases que nos ayudarán a reflexionar sobre esta enfermedad, a no mirarla como algo divertido y también para desarrollar la empatía hacia quienes la padecen: