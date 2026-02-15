Día de la Concienciación de los Solteros HOY, 15 de febrero: origen y frases para la fecha

El Día de la Conciencia de los Solteros o Día de Agradecimiento a los Solteros se celebra cada año el 15 de febrero y tiene la responsabilidad de reconocer una festividad clave para aquellos que no tienen pareja y que no pudieron ser parte del Día de San Valentín.

Como se sabe, el pasado sábado 14 de febrero miles de ciudadanos en el mundo estuvieron festejando el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, hoy en esta nueva fecha especial solo los solteros son los protagonistas. AQUÍ podrás encontrar el origen de su creación y frases para compartir.

Este 15 de febrero se conmemora el Día de la Conciencia de los Solteros / FOTO: Freepik

¿Por qué se festeja el Día de la Conciencia de Solteros?

Se trata de una fecha en la que recae el empoderamiento y el amor propio. El Día de la Conciencia de los Solteros viene creciendo desde hace más de 20 años. El Día de la Soltería puede ser una festividad divertida para celebrar la soltería, compartir con amigos solteros, enviarse regalos o muchas más ideas divertidas.

10 frases por la Concienciación de los Solteros

Ser soltero no es estar solo, es estar completo.

Hoy celebro mi libertad, mi paz y mi amor propio.

Estar soltero es una oportunidad para crecer sin límites.

No me falta nadie, me tengo a mí.

El mejor compromiso es el que hago conmigo mismo.

Mi estado civil: feliz.

El amor propio siempre será mi mejor historia de amor.

Estar soltero también es una forma de plenitud.

Sin pareja, pero con propósito.

Celebro mi independencia y mi autenticidad.

10 mensajes largos para enviar por la Concienciación de los Solteros

Hoy, 15 de febrero, quiero recordarte que estar soltero no significa estar incompleto. Significa que estás en un momento de tu vida donde el amor más importante es el que te das a ti mismo. Disfruta tu libertad, tus decisiones y tu crecimiento personal.

En este Día de la Concienciación de los Solteros, celebro la valentía de quienes han elegido esperar lo que realmente merecen. No es soledad, es dignidad y amor propio.

Estar soltero es una etapa poderosa. Es tiempo para descubrirte, construir tus sueños y aprender a disfrutar tu propia compañía. Que hoy sea un recordatorio de lo valioso que eres.

Hoy celebramos que el amor no solo se vive en pareja. Se vive en la amistad, en la familia, en los proyectos y, sobre todo, en la relación que tienes contigo mismo.

Ser soltero no es un estado temporal de espera; es una forma legítima y hermosa de vivir. Que este día te recuerde que tu felicidad no depende de nadie más.

Este 15 de febrero celebremos la libertad de elegir, de crecer y de amar sin presión. Estar soltero también es estar en paz.

A todos los solteros: que nunca se sientan menos por no estar en pareja. La plenitud nace de dentro y tú ya eres suficiente.

Hoy honramos el amor propio, la independencia y la capacidad de disfrutar cada etapa de la vida. Que este día sea para ti un abrazo al alma.

La soltería es el espacio donde se fortalecen los sueños y se construye el carácter. Disfruta esta etapa con orgullo.

Que este Día de la Concienciación de los Solteros sea una celebración de tu autenticidad, tu libertad y tu camino único.

10 frases divertidas por la Concienciación de los Solteros

Mi relación más estable es con mi cama.

Estoy en una relación seria… conmigo mismo.

No estoy soltero, estoy en modo ahorro emocional.

Mi plan romántico: pizza para uno y cero dramas.

Cupido me dejó en visto, pero yo sigo feliz.

Mi corazón está ocupado… creciendo.

Ser soltero es tener el control remoto siempre.

Sin suegros, sin celos, sin problemas.

Mi media naranja soy yo completo.

San Valentín pasó… ahora sí comienza la verdadera fiesta.

5 mensajes largos para redes sociales por la Concienciación de los Solteros