Las mejores 50 frases para celebrar al aniversario de Alianza Lima 2026 este 15 de febrero

Alianza Lima celebra su 125 aniversario este domingo 15 de febrero de 2026, por lo cual todos los hinchas se preparan para lo que será la fecha que cada año consta de una conmemoración clave para todo el equipo, reconociendo todo lo que se ha vivido en el periodo desde su fundación.

A pesar de que el conjunto futbolero quedó fuera de la Copa Libertadores el pasado 11 de febrero tras empatar 1-1 ante 2 de Mayo, los 'blanquiazules' esperan con ansias esta celebración y AQUÍ podrás encontrar los mensajes ideales para compartir en este día especial.

Alianza Lima cumple 125 años este 15 de febrero / FOTO: Composición Líbero

10 frases cortas para celebrar el 125 aniversario

¡125 años de gloria, tradición y corazón blanquiazul!

Alianza Lima, orgullo del Perú desde 1901.

125 años haciendo historia en el fútbol peruano.

La blanquiazul nunca deja de latir.

¡Feliz 125 aniversario, campeón eterno!

Más que un club, una pasión infinita.

125 años de garra, entrega y sentimiento.

Alianza es historia, presente y futuro.

Ser aliancista es un honor para toda la vida.

¡Arriba Alianza hoy y siempre!

10 mensajes para dedicar como hincha aliancista

Ser hincha de Alianza Lima es llevar el corazón pintado de azul y blanco.

Mi orgullo más grande es decir: soy aliancista.

No es solo fútbol, es herencia, familia y pasión.

Desde pequeño aprendí que el amor por Alianza no se negocia.

En las buenas y en las malas, siempre contigo, Alianza.

Mi corazón late al ritmo de la blanquiazul.

Gracias Alianza por tantas alegrías y emociones inolvidables.

125 años de historia que me hacen sentir parte de algo grande.

Alianza Lima no es un equipo, es mi identidad.

Pase lo que pase, siempre seré fiel a mis colores.

15 frases largas en honor a Alianza Lima

Hoy celebramos 125 años de historia, pasión y grandeza de un club que nació del pueblo y vive en el corazón de millones de peruanos.

Alianza Lima representa lucha, tradición y una identidad que trasciende generaciones y fronteras.

A lo largo de 125 años, la blanquiazul ha escrito páginas gloriosas que forman parte de la historia del fútbol peruano.

Ser aliancista es abrazar una herencia llena de triunfos, resiliencia y amor eterno por los colores azul y blanco.

Alianza Lima ha demostrado que la grandeza no solo se mide en títulos, sino en la fidelidad de su gente.

Desde Matute hasta cualquier rincón del país, el sentimiento aliancista se vive con intensidad y orgullo.

Celebrar 125 años es reconocer el esfuerzo de jugadores, hinchas y leyendas que construyeron esta institución inmortal.

La historia de Alianza Lima está marcada por la superación y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.

Cada campeonato, cada gol y cada celebración forman parte de un legado que perdurará por siempre.

Alianza Lima es sinónimo de tradición, identidad y amor incondicional.

Son 125 años de emociones que nos han enseñado que ser aliancista es un privilegio.

La blanquiazul ha unido familias enteras bajo una misma pasión que no conoce límites.

Alianza Lima no solo juega al fútbol, inspira sueños y construye esperanza.

El orgullo aliancista se transmite de generación en generación como el más valioso tesoro.

Hoy más que nunca celebramos 125 años de una historia que seguirá escribiéndose con grandeza.

15 mensajes para compartir en redes sociales por el aniversario 125