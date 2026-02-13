Esposa de Eryc Castillo se pronuncia tras comentarios racistas de Gonzalo Núñez contra jugador de Alianza

Luego que Alianza Lima perdiera ante 2 de Mayo, el periodista Gonzalo Núñez tuvo indignantes comentarios contra Eryc Castillo, quien falló un penal en Matute. Ante esta situación que generó rechazo entre hinchas y el club íntimo, la esposa de 'La Culebra' se pronunció mediante su cuenta de Instagram.

"Es indignante que en pleno 2026 todavía haya comunicadores que utilicen el deporte como excusa para propagar prejuicios raciales. Vincular el fallo de un penal con el color de piel de un jugador no es opinión, es racismo disfrazado de comentario deportivo. Y eso no tiene cabida en ningún espacio serio de comunicación.", señaló Melisa Mosquera, esposa de Castillo.

Melisa Mosquera rechaza comentarios racistas de Gonzalo Núñez.

"Me pregunto qué clase de periodismo ejerce alguien que reduce el análisis deportivo a comentarios cargados de prejuicio. ¿En qué universidad se enseña a descalificar desde el racismo? Porque claramente allí no aprendió sobre respeto, responsabilidad social ni ética profesional. El periodismo verdadero informa, analiza y construye debate con argumentos, no con discriminación ni estereotipos vacíos.", agregó Melissa.

La pareja del '8' del cuadro blanquiazul le brindó su apoyo hacia el jugador."Siempre me he mantenido al margen del fútbol. No me involucro en polémicas, no respondo provocaciones y mucho menos utilizo este espacio para confrontaciones. Mi lugar ha sido el apoyo silencioso, el respeto y la prudencia. Sin embargo, como esposa, hay límites que no se pueden ignorar.

"He entendido que el deporte genera opiniones y que cada partido despierta emociones, pero una cosa es analizar el juego y otra muy distinta es cruzar la línea del respeto. Antes de cualquier camiseta, de cualquier resultado o de cualquier crítica, está la persona. Y nadie merece ser reducido a comentarios vacíos o deshumanizantes.", finalizó.

Gonzalo Núñez realizó comentarios racistas contra Eryc Castillo

El periodista deportivo Gonzalo Núñez está siendo cuestionado luego de realizar comentarios racistas contra el futbolista ecuatoriano Eryc Castillo durante una transmisión. Sus declaraciones generaron rechazo en redes sociales y entre diversos sectores del ámbito deportivo, donde se señaló que este tipo de expresiones refuerzan estereotipos y discriminación.