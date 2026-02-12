- Hoy:
¡Indignante! Gonzalo Núñez realizó comentarios racistas contra Eryc Castillo por fallar penal
Durante una transmisión en vivo de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez realizó comentarios racistas al referirse al penal fallado por Eryc Castillo ante 2 de Mayo.
La eliminación de Alianza Lima a manos de 2 de Mayo sigue causando repercusión en el medio local. En una transmisión del programa emitido por Exitosa, Gonzalo Núñez tuvo comentarios repugnantes al referirse a Eryc Castillo. El ecuatoriano tomó la responsabilidad de patear desde los 12 pasos y no pudo concretar la ventaja a favor del elenco blanquiazul.
A los 39 minutos del primer tiempo, Alianza Lima tuvo la gran posibilidad de empatar la serie, pero no pudo concretar el tiro de penal a cargo de Eryc Castillo. De esta manera, el elenco de La Victoria se fue a los camerinos sin goles y esto complicó aún más el partido. Un día después de la eliminación, Gonzalo Núñez se pronunció en su programa en Exitosa y se refirió a Eryc Castillo con calificativos repudiables.
Gonzalo Núñez realizó comentarios racistas contra Eryc Castillo
Las últimas horas en el mundo de Alianza Lima han generado todo tipo de comentarios; sin embargo, Gonzalo Núñez no se midió y mientras estaba en vivo, expresó una opinión desatinada que generó el repudio en las redes sociales, incluso de hinchas de otros equipos ajenos al elenco de La Victoria.
"El negr* es menos fuerte de la cabeza que el blanco y hay un estudio al respecto", fue una de las tantas frases indignantes que emitió Gonzalo Núñez. Inmediatamente, sus compañeros de mesa intentaron corregirlo, pero el panelista mantuvo su postura.
(Video: Exitosa)
Luego de las lamentables palabras de Gonzalo Núñez, diversos usuarios pidieron la renuncia del conductor. De momento, Radio Exitosa no se ha pronunciado al respecto y se espera que lo haga en las próximas horas mediante un comunicado.
