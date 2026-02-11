- Hoy:
Eryc Castillo confiesa por qué pateó el penal en vez de Paolo Guerrero con Alianza Lima: "Fue..."
El atacante de Alianza Lima, Eryc Castillo, confesó públicamente por qué pateó el penal y no Paolo Guerrero en este momento clave de Copa Libertadores.
Alianza Lima tuvo la posibilidad de abrir el marcador ante 2 de Mayo desde el punto de penal. El primer tiempo iba a ser tranquilo para los blanquiazules si anotaban desde los 12 pasos, pero cuando todos esperaban que iba a rematar Paolo Guerrero, finalmente fue Eryc Castillo quien tomó responsabilidad en el disparo.
PUEDES VER: Mr. Peet explotó en vivo tras eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "¡No puede ser!"
El atacante ecuatoriano falló el remate de penal ante la gran atajada del portero Martínez, por lo que los hinchas quedaron disgustados por ver cómo el 'Depredador' no tomó responsabilidad en este momento decisivo. Ante ello, el futbolista de 31 años tomó la palabra para revelar por qué pateó el penal en vez de Guerrero.
En palabras del extremo, dejó en claro que tomó el esférico porque se tenía mucha confianza para no errar desde los 12 pasos. Sin embargo, terminó errando para lamento de los aficionados y destacó la gran atajada del portero por su mérito en adivinar el disparo en una situación muy tensa en el partido.
"Simplemente la confianza. Teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación. Fue mérito del arquero. Lamentablemente no nos quedamos con lo que queríamos y hay que levantar la cabeza. El fútbol tiene esas cosas. Tristes por esto. Hicimos todo lo que pudimos. No alcanzó", declaró Eryc Castillo.
(VIDEO: TELEFE)
Así fue el penal errado de Eryc Castillo
En la primera parte del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, se cobró un penal a favor de los blanquiazules que pudo cambiar la historia en esta definición entre ambos elencos. Sin embargo, Eryc Castillo cruzó el balón y el golero lo atajó para euforia de los seguidores del 'Gallo Norteño'.
