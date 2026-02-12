Pdte. de 2 de Mayo se dirige a Sporting Cristal tras eliminar a Alianza Lima: "Tenemos que..."

Sporting Cristal conoce a su rival de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026: 2 de Mayo. El conjunto paraguayo dio el batacazo en Matute y eliminó a Alianza Lima del certamen continental. Ante ello, uno de los que se pronunció públicamente fue Hugo Romero, presidente del 'Gallo Norteño', en el que no solo expresa su orgullo por su institución, sino que apunta a los celestes en la siguiente llave.

En una entrevista al medio "Monumental AM 1080", el mandamás del conjunto paraguayo indicó que fue una "noche épica" lo que se vio ante Alianza Lima por Copa Libertadores. Sabe de la grandeza de la institución 'victoriana', por lo que este momento quedará grabado para la historia del club.

Siguiendo esa línea, fue consultado sobre el siguiente duelo ante Sporting Cristal por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Fiel a su estilo, el presidente Romero indicó que irán paso a paso en este camino internacional, sabiendo que son un club debutante en el certamen Conmebol para millones de aficionados.

"El equipo mostro carácter y se vistió de grande en Lima. Creo que nos subestimaron un poco los peruanos, nosotros salimos a jugar de igual a igual tuvimos chances para anotar. Fue una noche épica para nosotros. ¿Sporting Cristal? Tenemos que ir paso a paso con mucha humildad en la Libertadores", manifestó el mandamás de 2 de Mayo.

(VIDEO: Monumental AM 1080)

Como se recuerda, semanas atrás Hugo Romero declaró públicamente que el equipo 2 de Mayo iba a venir dos veces a Lima. Si bien se tomó como soberbia estas palabras, lo cierto es que el mandamás cumplió su palabra y ahora buscarán seguir haciendo historia en la Copa Libertadores al enfrentar a otro grande del Perú como Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido de ida entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo en Asunción se llevará a cabo el martes 17 de febrero a las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay). En tanto, el duelo de vuelta se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao el martes 24 de febrero del 2026.