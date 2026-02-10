Confirmado: Sporting Cristal enfrentará a Palmeiras y Olimpia por la Copa Libertadores 2026

Mientras la afición espera que se defina al próximo rival de Sporting Cristal en la Fase II de la Copa Libertadores 2026 entre Alianza Lima y 2 de Mayo, la afición 'celeste' conoció que la categoría sub-20 ya conoce de sus rivales en el mismo certamen internacional, en donde integrará el 'grupo de la muerte'.

El equipo dirigido por Rubén 'Panaderito' Díaz ya conoce el camino que deberá recorrer en su próxima aventura internacional. La Conmebol dio a conocer la conformación de los grupos y el cuadro rimense fue ubicado en el Grupo B de la Copa Libertadores sub-20, donde tendrá duros desafíos desde la fase inicial.

Sporting Cristal se ganó su lugar en esta competencia luego de proclamarse campeón del torneo juvenil U18. Por lo que, en esta primera etapa, se verá las caras con tres rivales de peso: Palmeiras de Brasil, Olimpia de Paraguay y Universidad Católica de Ecuador, equipos que cuentan con procesos formativos consolidados.

Cristal en el Grupo B de la Copa Libertadores sub-20.

El certamen tendrá como sede Ecuador y se desarrollará entre el 7 y el 22 de marzo, con el atractivo de que el equipo que se corone campeón accederá a la posibilidad de jugar la Copa Intercontinental Sub-20 2026 ante el vencedor de la Liga Juvenil de la UEFA 2025-26.

Por su lado, el Grupo A quedó integrado por Flamengo de Brasil, Independiente Medellín de Colombia, Bolívar de La Paz y Estudiantes de Mérida de Venezuela; mientras que en el Grupo C figuran Belgrano de Argentina, Nacional de Uruguay, Santiago Wanderers de Chile y LDU de Ecuador.