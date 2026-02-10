Se definió el futuro de Bryan Reyna tras ser vinculado con Sporting Cristal: ¿Dónde jugará?

Bryan Reyna es uno de los futbolistas que fue voceado para llegar a Sporting Cristal en este mercado de pases. Como se recuerda, el veloz extremo venía teniendo pocos minutos con Belgrano, por lo que consideró oportuno regresar a la Liga 1 para tener mayor protagonismo. En ese sentido, desde Argentina acaban de revelar el futuro del 'Picante'.

Se definió el futuro de Bryan Reyna tras ser vinculado a Sporting Cristal este 2026

Según la información que brindó el portal Locura_pirataa, en sus redes sociales, el exfutbolista de Alianza Lima permanecerá en el cuadro argentino, toda vez que por temas de tiempos, resulta inviable que pueda ser transferido a otro club del extranjero.

"Tema Bryan Reyna: la salida no se dará por los tiempos, pero en el próximo mercado será vendido y Sporting Cristal podría seguir en su búsqueda", señalaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Bryan Reyna seguirá en Belgrano de Argentina

Bryan Reyna entrena diferenciado en Belgrano de Córdoba

Es importante destacar que, el atacante nacional todavía no hace su debut oficial con elenco que lidera Ricardo Zielinski en la Liga Profesional 2026, ya que se encuentra lesionado, y en la actualidad viene entrenando por diferenciado.

De acuerdo al video que difundió el medio 'Hablemos de Belgrano', el 'Picante' se viene poniendo a punto, con el objetivo de salir en nómina para los próximos partidos. Sus trabajos los realiza en otra cancha donde entrena el resto del plantel.

¿Cómo le fue a Bryan Reyna con Belgrano el 2025?

En sus inicios, Bryan Reyna demostró ser un futbolista bastante técnico y eficiente en la ofensiva del 'Pirata', sin embargo, durante la última temporada, el también segundo delantero apenas fue considerado en 20 partidos oficiales por el comando técnico. Este 2026, va por su revancha personal.