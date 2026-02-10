Flavio Maestri dio duro comentario sobre Sporting Cristal: "Se ha acostumbrado a perder"

0
Sporting Cristal solo ha sumado un punto de seis posibles en el Torneo Apertura 2026, provocando que su exdelantero Flavio Maestri critique el presente del club.

Jostein Canales
Flavio Maestri criticó que Sporting Cristal se acostumbrará a perder de local.
Flavio Maestri criticó que Sporting Cristal se acostumbrará a perder de local.
El pasado domingo, Sporting Cristal sufrió su primera derrota del 2026 cuando recibió a Melgar en el estadio Alberto Gallardo. Los 'Celestes' cayeron por 2-1 y sufrieron la expulsión del defensa argentino Juan Cruz González, lo que generó mucha crítica por parte de sus hinchas y de algunos exjugadores que formaron parte del club, como Flavio Maestri.

Durante el programa '+quefutbol', periodistas y exfutbolistas analizaron el presente de la institución remense en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Muchos coincidieron que el club, presidido por Joel Raffo, viene arrastrando las malas las falencias de los últimos años y el futuro no pinta bien, ya que se le vienen partidos de mucha importancia.

En ese sentido, Flavio Maestri se animó a hablar de su exequipo, pese a que en la actualidad no goza del cariño de los hinchas cerveceros por su pasado en Alianza Lima. El 'Tanque' afirmó que los 'Bajopontinos' ya no son fuertes en su recinto deportivo y que eso no pasaba antes.

"Sporting Cristal se ha acostumbrado a perder en el Alberto Gallardo. ¿Antes qué tenían que hacerle a Cristal para quitarle puntos en el Gallardo? Los últimos años se han acostumbrado a perder y no pasa nada, ya ganaremos el próximo partido. ¿Cuándo era así? Siempre ha sido protagonista", le decía Maestri a Julinho, quien también forma parte del programa y defendía con sus argumentos al plantel de Paulo Autuori.

¿Qué partidos se le vienen a Sporting Cristal?

Tras conseguir un empate y una derrota, el panorama no pinto bien para Sporting Cristal, ya que ahora tendrá que enfrentar de visita a Juan Pablo II College, luego tiene los dos encuentros de la fase 2 de Copa Libertadores (con Alianza Lima o 2 de Mayo) y seguidamente deberá recibir a Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1 Perú.

