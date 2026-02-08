Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, fue directo y dio rotundo calificativo a Reynoso: "Es un..."

Sporting Cristal cayó derrotado 2-1 ante Melgar por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes sufrieron su primera derrota de locales en lo que va de la temporada, por lo que el técnico Paulo Autuori deberá replantear su estrategia pensando en vencer a Juan Pablo II por la tercera jornada de la Liga 1.

DT de Sporting Cristal dio firme calificativo a Juan Reynoso

En la antesala del encuentro, el estratega brasileño fue consultado sobre la sensación de enfrentar al 'Dominó' en el arranque del año. Fue así como se pronunció directamente sobre su colega Juan Reynoso y lo calificó como un "histórico del Perú", debido a su conocimiento en el balompié nacional.

Paulo Autuori habló de Juan Reynoso previo al partido Sporting Cristal vs Melgar

"Reynoso es un histórico del Perú, conoce muy bien toda la realidad competitiva, y seguramente está sacando provecho de su conocimiento para tener también un equipo competitivo", manifestó Autuori en una entrevista con L1 MAX.

De otro lado, el estratega de Sporting Cristal mostró su respeto por la escuadra arequipeña, sobretodo porque cuenta con experimentadas figuras desde hace varias temporadas, tal es el caso del goleador, Bernardo Cuesta, Cristian Bordacahar, Horacio Orzán, entre otros.

"Melgar siempre es complicado. Es un gran club, creciendo cada vez más, con ideas buenas, tiene jugadores que están metidos ahí hace un tiempo", agregó.

Próximo partido de Sporting Cristal:

La escuadra cervecera volverá a la acción en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 14 de febrero cuando visite a Juan Pablo II de Chongoyape a las 15:15 horas locales de Perú desde el Complejo Deportivo Juan Pablo II.