Entradas Sporting Cristal vs Universitario en el Alberto Gallardo: precios, cuánto cuesta y cómo comprar

Para sorpresa de hinchas, Sporting Cristal anticipó la venta de entradas para el duelo ante Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este acceso es únicamente para los "Socio PaSCión", por lo que estos hinchas podrán adquirir sus boletos con un descuento especial.

Entradas Sporting Cristal vs Universitario: precio y cuánto cuesta

ExperienSCia Platino: 999.90 soles

Palco Platino: 499.90 soles

Occidente VIP: 299.90 soles | 209.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 179.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona A: 239.90 soles | 169.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 144.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona B: 229.90 soles | 159.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 139.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona C: 189.90 soles | 129.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 114.90 soles (Niño)

Occidente Butaca Zona D: 159.90 soles | 109.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 94.90 soles (Niño)

Occidente lateral: 149.90 soles | 104.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 89.90 soles (Niño)

Occidente CONADIS: 99.90 soles

Oriente Central Butaca 1955: 129.90 soles | 89.90 soles (Adulto / Mayor) | 79.90 soles (Niño)

Oriente lateral: 99.90 soles | 79.90 soles (Adulto Mayor / Juvenil) | 69.90 soles (Niño)

Oriente lateral familiar (Adulto + Niño) - 2 entradas - 69.95 c/u: 139.90 soles (Precio combo)

Popular: 59.90 soles | 39.90 soles (Niño)

Joinnus puso la venta de entradas para el Sporting Cristal vs Universitario.

De esta manera, los socios de Sporting Cristal tendrán la posibilidad de conseguir sus entradas con anticipación, a diferencia del público general que aguarda la compra de estos boletos. Eso sí, es preciso indicar que el ingreso es únicamente para los hinchas del cuadro 'cervecero'. No estará permitido el acceso de los aficionados de Universitario.

¿Cómo comprar entradas de Sporting Cristal vs Universitario vía Joinnus?

Para conseguir las entradas para el partido entre Sporting Cristal vs Universitario deben ingresar a la página oficial de Joinnus. De momento, el acceso es únicamente para socios, por lo que te solicitarán un código previo para comenzar el procedimiento de compra.

Debes elegir la tribuna de tu agrada y comprar la cantidad de entradas que desees. En el caso de los socios, se está permitiendo la compra de dos entradas por hincha. Posterior a ello, debes completar los datos de las personas a asistir al recinto deportivo, para después completar el pago mediante tu tarjeta de crédito y débito.